Amiens décroche la 4e place du Palmarès 2020 de l’Observatoire des villes vertes

La sélection a été faite sur la base de 50 grandes communes françaises. Amiens se place ainsi derrière Angers, Nantes et Metz. Organisé à l’initiative de l’Hortis et des entreprises du paysage, le palmarès vise à améliorer le patrimoine végétal des différentes surfaces publiques. Étendue sur une surface de 5 000 ha, Amiens dispose d’environ 770 ha d’espaces verts répartis entre parcs, jardins publics, squares, forêts, promenades plantées et autres. Suite à l’adoption du concept du BHNS (Bus à haut niveau de service), environ 24% des axes de circulation de la cité picarde sont désormais végétalisés. Le budget que la ville dépense au profit des espaces verts est d’environ 14,1 millions d’euros, soit 4,9% de son budget global fixé en principe à 286 millions d’euros. D’autres éléments ont également joué en faveur d’Amiens tels que l’impact positif de l’opération « Permis de Fleurir » ou encore des normes de la loi Labbé de 2017. Grâce à ce classement, Amiens atteste de son engagement en faveur de l’environnement et de la biodiversité.