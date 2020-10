17e édition du Mois de la création dans la Somme

C’est dans une version écourtée et dématérialisée que le Mois de la création et reprise d’entreprises revient cette année pour sa 17e édition. Cinq ateliers vont se dérouler sous forme de webinaires, du 3 au 13 novembre prochain sur l’ensemble du département de la Somme.

Organisé par Initiative Somme France Picardie Active et la CCI Amiens-Picardie Hauts-de-France en partenariat avec l’Ordre des experts-comptables, la Caisse d’Épargne et le Crédit agricole, le Mois de la création permet aux porteurs de projet et jeunes entrepreneurs de bénéficier de méthodes, outils et conseils d’experts pour la mise en place de leur projet dans les meilleures conditions. L’édition 2019, durant laquelle s’étaient tenus 33 ateliers d’information, avait réuni plus de 800 participants.

Une formule adaptée à la crise

« Le Mois de la création est inscrit depuis de nombreuses années dans le paysage du département, c’était évident qu’au vu de la situation sanitaire, il était difficile d’organiser des événements en présentiel. Nous avons donc opté pour un mode principalement dématérialisé, avec un nombre d’ateliers réduit. Ces webinaires seront également diffusés par certains de nos partenaires, ce qui va permettre des échanges entre les porteurs de projet présents et les acteurs du territoire », note Claudine Jacob Ternisien, la directrice générale d’Initiative Somme France Picardie Active. Les contenus des ateliers ont également été adaptés à la crise actuelle, « les porteurs de projet doivent être encore plus attentifs à leur prévisionnel et au contexte économique, souligne Claudine Jacob Ternisien. Les temps sont durs mais des opportunités et des marchés à développer existent, nous souhaitons aussi délivrer ce message d’optimisme aux futurs entrepreneurs. Nous sommes toujours à leurs côtés pour les accompagner et les conseiller. »

Le programme du Mois de la création

Mardi 3 novembre de 14 heures à 16 heures : Un facteur clé pour entreprendre : se constituer un réseau (présentiel à Abbeville, Albert, Amiens et Eu).

Mercredi 4 novembre de 10 heures à 12 heures : Le numérique au service de la création et du développement des entreprises (présentiel Abbeville, Albert, Amiens et Poix-de-Picardie).

Jeudi 5 novembre de 10 heures à 12 heures : Comment construire ses prévisions financières et période de forte incertitude ? (présentiel à Abbeville, Albert et Amiens).

Jeudi 12 novembre de 14 heures à 16 heures : Présenter son projet pour convaincre, conseils de professionnels (présentiel à Abbeville, Albert et Amiens).

Vendredi 13 novembre de 10 heures à 12 heures : Transformer la crise en opportunités (présentiel Abbeville, Albert, Amiens et Poix-de-Picardie).

Retransmissions à l’Office, espace de coworking d’Abbeville, au Hub d’Albert-Méaulte, au Quai de l’innovation à Amiens et dans les locaux des communautés de communes d’Eu et Poix-de-Picardie.

Inscription gratuite sur la page Facebook « Mois de la Création Reprise d’entreprises de la Somme ».