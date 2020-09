Urbanature mise sur des constructions éco-responsables

« Outre l’aspect éco-responsable, les maisons individuelles de la Maison de Cèdre offrent une qualité de vie, une ambiance particulière. Nous avons voulu transposer ce bien-vivre, ce supplément d’âme dans nos programmes », explique Jean-François Despinoy, directeur commercial du groupe. À Amiens, Urbanature s’est engagé dans la construction d’une quarantaine d’habitations bois bas-carbone, réalisée à partir de matériaux biosourcés.

« Nous abordons la promotion immobilière de façon différente : nous n’avons pas vocation à bâtir de grands ensembles, nous restons sur des projets à taille humaine de 25 à 40 logements », ajoute-t-il. Des constructions de 5 à 10% plus chères que le marché classique mais qui offrent une performance thermique supérieure et donc une consommation énergétique moindre.

Des arguments qui trouvent un écho favorable auprès des collectivités et aménageurs, conscients de l’attractivité de ces réalisations auprès d’acquéreurs de plus en plus informés et intéressés par cette démarche alliant qualité de vie et respect de l’environnement.

« Je pense que nous sommes sur une tendance de fond. Nous sommes en plus sur des chantiers courts de douze mois en moyenne, qui produisent peu de déchets et présentent peu de nuisances pour le voisinage », souligne le directeur commercial qui compte s’appuyer sur les programmes d’Amiens et d’Angers pour aller à la rencontre des élus locaux. Sur la Zac Intercampus, le projet porté par Urbanature devrait être livré au second semestre 2022.

Seniors

Le promoteur travaille également sur des éco-villages à destination des seniors. Un habitat individuel de plain-pied, doté d’outils pratiques et aux loyers modérés qui viennent faciliter la vie d’une population vieillissante mais encore autonome. « C’est un levier puissant pour les élus, nous ciblons la première couronne des agglomérations entre 800 et 5 000 habitants. Nous sommes ici sur une logique d’accompagnement avec un concierge qui est là pour animer une communauté. L’idée est aussi de créer des passerelles avec les services de la commune », détaille Jean-François Despinoy. Deux éco-villages sont en projet à Arras et à proximité du Tréport.

Des réalisations qui viennent contribuer à l’attractivité des collectivités tout en favorisant un mix générationnel. « Les éco-villages illustrent parfaitement les valeurs du groupe qui a une approche sociétale de son métier de promoteur et de constructeur », conclut-il.