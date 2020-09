Somme Numérique aménage les territoires

Syndicat mixte composé du Conseil départemental, d’Amiens Métropole et de l’ensemble des Établissements public de coopération intercommunaux (EPCI) du territoire, Somme Numérique est en charge de l’aménagement numérique du département. En plus du déploiement de la fibre optique, la structure, installée depuis plus d’un an au cœur de la Vallée des Vignes à Amiens, propose aux collectivités une mutualisation de plusieurs services.

Parmi ceux-ci, on trouve les environnements numériques de travail (ENT) qui équipent aujourd’hui 96% des écoles primaires de la Somme, un groupement de commandes télécom, une plate-forme de dématérialisation des marchés publics, un service de wifi public. La structure de 15 salariés dispose également de son propre data center. « Nous avons développé une approche similaire à celles des entreprises : les collectivités sont nos clientes, nous nous devons de répondre à leurs besoins, d’être à leur écoute et de faire preuve de réactivité », explique Philippe Varlet, président de Somme Numérique depuis 2015.

Mutualisation de services

Acteur de poids face aux éditeurs de logiciels ou de services digitaux, Somme Numérique a su s’imposer comme un interlocuteur de confiance auprès des collectivités adhérentes. « Nous sommes un acteur public, nous n’avons aucun intérêt à privilégier telle ou telle solution. Nos adhérents savent que ce que nous proposons a été testé et vérifié », souligne Philippe Varlet. Une rigueur collective qui a démontré toute son efficacité lors de la crise sanitaire. « Nous avons ainsi mis en place rapidement une plate-forme de vidéoconférence sécurisée et un outil de partage de fichiers et de données pour permettre aux agents de télétravailler », poursuit celui qui porte une attention particulière aux idées développées au sein des autres départements.

C’est d’ailleurs cette veille qui a fait naître l’envie de monter une action de médiation numérique avec un tiers-lieu itinérant. Une initiative qui devrait être mise en place d’ici la fin de l’année. « Il faut apporter quelque chose de concret pour lutter contre la fracture numérique. Là, il s’agira, avec des tablettes, d’apprendre aux habitants qui le souhaitent à ouvrir un compte Caf en ligne, remplir une déclaration d’impôts, se servir de Facebook, etc. », détaille Philippe Varlet. Autre nouveauté à venir, une application à destination des collectivités relayant des informations locales ou des alertes.

Déploiement de la fibre

Autre mission de Somme Numérique : la construction d’un réseau ouvert d’initiative publique en fibre optique couvrant l’ensemble du département. « La présence de la fibre est souvent l’une des premières préoccupations des nouveaux arrivants dans une commune. C’est devenu un élément incontournable pour une collectivité », assure le président du syndicat mixte.

Actuellement, les travaux sont en cours sur quatre territoires de façon simultanée et la commercialisation devrait débuter fin 2020. Le département sera ainsi couvert d’ici fin 2025, soit cinq ans avant la date initialement prévue. « La réduction de la fracture numérique est une priorité », assure Philippe Varlet, fier de développer le seul réseau de fibre optique utilisé par onze opérateurs, dont les quatre historiques.