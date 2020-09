Sarda Wetischek, des prestations de qualité

« Notre activité tourne autour du chauffage et du sanitaire. Nos interventions vont de la réparation de la simple fuite à l’élaboration de salles de bains clé en main. L’entreprise est en mesure de prendre charge la réalisation de l’ensemble des travaux, nous discutons avec le client pour répondre de façon optimale à ses attentes, et en évaluer la faisabilité technique », présente le dirigeant François Sarda, qui emploie neuf personnes. Les clients – à 95% des particuliers, dans un rayon de 25 kilomètres maximum autour de Chauny – ont ensuite la possibilité de moduler la première proposition, en changeant si besoin certains agencements ou matériels : « Nous avons un showroom de 180 m², composé de différents box, qui permet de se rendre compte de la qualité des produits et des différentes réalisations de salles de bains possibles », poursuit François Sarda. L’entreprise travaille également avec plusieurs grossistes, pour offrir un plus large choix à la clientèle. La tendance du moment en matière de salles de bains : la douche. « La plupart du temps, les clients troquent leur baignoire contre une douche, qu’il s’agisse de quadragénaires ou de seniors », confirme le dirigeant dont l’entreprise a un agrément Handibat, pour concevoir des salles de bains adaptées aux personnes à mobilité réduite.

« Il existe des solutions techniques pour toutes les configurations d’habitat »

Une reprise positive

L’entreprise est aussi spécialisée dans le traitement de l’eau, pour lutter contre le calcaire : adoucisseurs, osmoseurs (pour l’eau de consommation) et le chauffage. « Là aussi, nos prestations sont très larges : chauffage traditionnel – fuel, gaz – ou énergies renouvelables, de plus en plus plébiscitées, qu’il s’agisse de pompe à chaleur, chauffage aux granulés de bois, ou bois. La chaudière à granulés de bois se développe très fortement. Il existe des solutions techniques pour toutes les configurations d’habitat, il suffit d’adapter le matériel et de s’adapter aux besoins des clients », note François Sarda. Dernière activité de l’entreprise, plus confidentielle : la pose de panneaux solaires thermiques, pour la production d’eau chaude sanitaire et le chauffage.

Comme pour toutes les entreprises de BTP, l’activité a été stoppée net dès l’annonce du confinement. François Sarda a continué à assurer seul les urgences durant cette période et a fait don au début de la crise de son matériel de protection à l’hôpital de Chauny. « Nous avons eu nos premiers masques début mai, dès la reprise autorisée, toute l’équipe – excepté les deux apprentis – est retournée au travail et a pu poursuivre les chantiers qui avaient été brutalement arrêtés », se souvient-il. Les affaires ont repris, avec des demandes de devis, « évidemment notre trésorerie a beaucoup souffert. Si les débuts ont été un peu compliqués, le temps d’assimiler les gestes barrières et les mesures de sécurité sanitaires, le travail est aujourd’hui moins perturbé », explique François Sarda. Le dirigeant se dit assez serein au vu de l’activité actuelle, il est en revanche plus inquiet pour l’automne : « C’est réellement là que nous allons ressentir les dégâts économiques de cette crise, et que nos clients vont sûrement brider leurs investissements. »