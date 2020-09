Quartier Libre accompagne la stratégie d’aménagement

Après avoir exercé pendant plus d’une décennie comme urbanistes au sein d’organismes publics, Caroline Sannier et Jean-Charles Allix ont eu envie, en 2014, de se mettre au service des collectivités locales pour les accompagner dans des projets d’aménagement du territoire, de l’étude à la phase de mise en œuvre.

Six ans plus tard, les urbanistes amiénois ont créé un second bureau à Saint-Lô et recruté une architecte-urbaniste ainsi qu’un cartographe géomaticien. « Cela nous a permis d’élargir notre capacité de travail, mais aussi d’enrichir notre réflexion », souligne Caroline Sannier. Si l’agence intervient principalement en Hauts-de-France et en Normandie, elle a également mené des projets en Charente-Maritime et dans l’Yonne.

Sur mesure

« Ce qui nous caractérise c’est à la fois notre souplesse et notre capacité à proposer des solutions sur mesure. Nous ne déroulons pas une méthode », explique Jean-Charles Allix avant d’ajouter : « L’action de Quartier Libre ne se cantonne pas à un segment d’activité, nous intervenons aussi bien sur de la planification que sur un projet de revitalisation. Nous nous adaptons à la problématique des collectivités avec lesquelles nous entretenons une réelle proximité ».

Une présence sur le terrain qui a permis aux deux professionnels d’observer le travail quotidien des élus ayant une approche plus globale du développement de leur territoire, mais aussi du travail collectif mené par l’État, la Région et le Département sur des sujets comme la revitalisation des centres-bourgs. « Dans la Somme, on sent une forte dynamique sur cette thématique », note Caroline Sannier. « Les élus ont de plus en plus conscience que, lorsque l’on parle revitalisation, il faut aborder la question de la mobilité, de l’habitat, mais aussi du cadre de vie », poursuit-elle.

Intégrer la concertation

Pour mener à bien de tels projets, les urbanistes ont pour habitude de laisser une grande place à la concertation avec les élus, les habitants et les commerçants des communes concernées. Ateliers, balades, présence sur les marchés, Quartier Libre s’évertue à mobiliser tous les acteurs. « L’attachement au territoire n’est pas le même si vous êtes partie prenante dans un projet de revitalisation », observe Jean-Charles Allix qui, avec Caroline Sannier, a accompagné des communes comme Ailly-sur-Somme, ou Longpré-les-Corps-Saints dans leur réflexion. « Toutes nos études ont une visée opérationnelle qui permet aux collectivités de passer à la mise en œuvre sur ce qui reste un sujet très complexe », pointe Caroline Sannier qui s’apprête à accompagner Cayeux-sur-Mer dans son projet de revitalisation de son centre-bourg.

Autre grand sujet, la transformation des friches industrielles ou commerciales dont la réhabilitation nécessite une ingénierie et un coût qui effraient de nombreuses collectivités. « Il y a un manque d’outils pour accompagner les élus », regrette le duo qui a épaulé la commune de Gamaches sur la reconversion de la friche Dia qui devrait accueillir logements et commerces.