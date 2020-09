Pôle emploi et la Région collaborent pour la professionnalisation

« Je venais de la mode et du design, j’en ai eu marre de cette vie, j’étais en quête de sens. Comme je brassais de la bière à la maison, j’ai eu l’envie de me lancer dans l’aventure brassicole et j’ai eu la chance de réaliser une formation individuelle à la brasserie du Singe Savant à Lille par le biais de Pôle emploi. Aujourd’hui je suis embauchée », témoigne Coline Hezard.

En 2020, 27 000 places de formations individuelles ont été mises en place par Pôle emploi et 70 000 places de formations collectives ont été financées par la Région, mais au premier semestre 2020 seules 10 000 personnes ont décidé de profiter de cette opportunité. Cependant, c’est un projet qui porte ses fruits selon Nadine Crinier, directrice régionale de Pôle emploi Hauts-de-France. « Un demandeur d’emploi sur deux accède à l’emploi six mois après la fin de sa formation. »

« Durant le confinement, les formations ne se sont pas arrêtées et il a fallu réagir vite »

Au plus proche

Afin d’atteindre leurs objectifs, la Région Hauts-de-France et Pôle emploi sont en étroite collaboration avec les entreprises afin d’adapter leurs formations aux besoins réels de celles-ci. Ainsi, chaque année les entreprises sont questionnées par des psychologues du travail sur leurs besoins et sur leurs difficultés à recruter des personnes. « Nous avions beaucoup de difficulté à trouver le (la) bon(ne) candidat(e) qui aurait cette éthique environnementale comme nous, qui accepterait de donner de son temps pour la coopérative et non pas juste quelqu’un qui aime la bière. Ce dispositif nous a beaucoup aidés », explique Guillaume Liebessart, de la brasserie du Singe Savant.

Du côté des demandeurs d’emploi, des ateliers découvertes sont régulièrement organisés dans les différentes agences de la région afin qu’ils puissent découvrir de nouveaux métiers au travers de vidéos ou de témoignages d’entreprises… afin de susciter de nouvelles vocations. Les formations se déroulent en trois étapes. D’abord, un stage de découverte est organisé afin de réaliser les réalités du métier et du terrain. À la fin de ces stages, les demandeurs d’emploi sont ensuite envoyés dans les différentes formations selon leur projet personnel. L’apprentissage peut se faire directement au sein d’une entreprise ou lors d’une formation collective. Enfin, Pôle emploi organise un suivi du demandeur d’emploi afin qu’il puisse trouver un travail à la sortie de la formation.

Adaptabilité

« Durant le confinement, les formations ne se sont pas arrêtées et il a fallu réagir vite », assure Nadine Crinier. Les entreprises ainsi que les structures de formation se sont vite adaptées afin d’éviter les décrochages : prêt de matériel pour ceux qui n’étaient pas équipés, formation par le biais de la visioconférence, etc. De plus, Pôle emploi et la Région Hauts-de-France ont fait des efforts collectifs à hauteur de 11 millions d’euros afin de maintenir les salaires des 21 979 stagiaires. Depuis le déconfinement, douze sites Afpa sont à la disposition de l’ensemble des stagiaires qui doivent continuer à suivre la formation à distance et qui n’ont pas le matériel adéquat à la maison. « Avec Pôle emploi nous ne sommes pas en concurrence, ensemble on se bat pour la relance des Hauts-de-France », a conclu Karine Charbonnier, vice-présidente de la Région, en charge de la formation professionnelle.