Pascal Demarthe nommé président de Baie de Somme Habitat

Pascal Demarthe, maire d’Abbeville et président de la communauté d’agglomération de la Baie de Somme, a été élu président de Baie de Somme Habitat et OPH de la baie de Somme, le 2 septembre, et succède ainsi à Francis Hénique, président de l’ODA puis de Baie de Somme Habitat de 2013 à 2020.

« Baie de Somme Habitat se trouve dans une situation inédite, voire à un carrefour de son histoire, avec la transformation d’une part significative de son patrimoine dans le cadre du projet de renouvellement urbain dans le quartier Soleil Levant-Bouleaux-Platanes et le rapprochement avec la Société immobilière picarde (SIP d’HLM) que la loi Elan lui impose d’opérer avant le 1er janvier 2021, soit dans moins de quatre mois, a déclaré Pascal Demarthe. Je veux porter politiquement ces projets. En me portant candidat à la présidence, c’est le soutien et l’engagement plein et entier du maire d’Abbeville et du président de la communauté de l’agglomération Baie de Somme que j’apporte à l’organisme. »