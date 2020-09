La revitalisation des centres-bourgs : un enjeu majeur

« Pendant longtemps, mener une réflexion prospective sur l’avenir d’un territoire n’était pas quelque chose de répandu, nous avons pu le constater en 2015 au moment où il a fallu élaborer des Plans locaux d’urbanisme intercommunaux [PLUI] », note Laurent Somon, président du Conseil départemental de la Somme. Absence de services publics, fermetures de commerces, perte d’habitants et habitat dégradé ont finalement poussé les communes à se pencher sur la question de la redynamisation des centres-villes. « C’est une question essentielle ! En fonction de la typologie de la population, nous devons lui apporter des services adaptés », poursuit-il. Depuis quatre ans, le Conseil départemental a d’ailleurs lancé plusieurs dispositifs pour accompagner les élus dans leurs projets.

Regarder vers l’avenir

Dans la Somme, dès 2016, des ateliers de centralités rurales ont été organisés en partenariat avec l’État et le Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (CAUE 80). L’objectif de ces rencontres était de dresser un état des lieux, de favoriser les échanges entre les acteurs locaux pour permettre ensuite d’engager plus facilement une réflexion puis un passage à l’action.

Un an plus tard, l’État et le Département ont lancé un appel à projets consacré à la revitalisation pour accompagner deux, puis quatre communes par an dans leurs études techniques, l’ingénierie et la concrétisation d’idées. Albert, Feuquières-en-Vimeu, Poix-de-Picardie et la Communauté de communes Somme Sud-Ouest ont par exemple été retenues dans le cadre de ce programme. « Cela permet d’aller plus en profondeur, de s’intéresser de façon globale à l’aménagement urbain en abordant les questions liées à la qualité de l’habitat, à l’offre commerciale ou au cadre de vie », explique Laurent Somon. Enfin, entre 2019 et 2021, le Département a décidé de consacrer une enveloppe budgétaire de six millions d’euros pour le financement d’initiatives structurantes.

Un maillage au plus près

Aujourd’hui 61 communes dont Bernaville, Beauval, Mers-les-Bains ou Rosières-en-Santerre, ont reçu une aide du Département pour mener leur projet à bien. Celle-ci peut être débloquée en plusieurs fois et cumulée avec d’autres dispositifs portés par l’État ou la Région. « Ce sont des sujets qui doivent aller au-delà de l’aspect politique. Nous nous inscrivons dans une action cohérente avec ce qui a été mis en place par l’État et la Région. L’enjeu est d’être complémentaire, que l’on puisse avancer ensemble pour apporter des services au public », assure Laurent Somon.