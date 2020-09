« La relance économique semble effective sur le territoire »

Picardie la Gazette : Vous avez été élu président le 9 juillet dernier, avec quelle stratégie territoriale pour GrandSoissons Agglomération?

Alain Crémont : Dans ce contexte exceptionnel, je suis très attentif à l’évolution de la crise sanitaire, l’évolution du tissu économique local et à la qualité de vie dans le GrandSoissons. Pour cette mandature, avec mon équipe, nous nous sommes fixés trois priorités. Tout d’abord l’attractivité du territoire. Nos ambitions : attirer de nouveaux projets entreprises, développer l’économie sociale et solidaire. Nous voulons proposer une destination verte à une heure de Paris et amplifier notre attractivité touristique. L’aménagement du territoire est un levier fort d’attractivité, avec la poursuite de la mise en 2×2 voie de la RN2, la pérennisation de la ligne Paris-Laon, et la mise en œuvre de la virgule ferroviaire vers Roissy. Nous allons continuer de travailler sur l’aménagement du quartier de la gare, l’installation d’une salle multifonctions et l’action « Cœur de ville ». Notre deuxième priorité porte sur la mutualisation des services et des projets au sein de la collectivité mais aussi pour mettre un bouquet de services à disposition des communes qui le souhaitent. Et enfin, nous voulons davantage impliquer et responsabiliser les 28 communes dans un nouveau mode de fonctionnement de l’agglomération avec une nouvelle gouvernance. Des séminaires sont proposés aux élus pour réfléchir et travailler ensemble sur des sujets de fond. Nous allons aussi créer un fonds de concours réservé aux projets très locaux des communes.

Certains projets ont-ils été freinés par l’effet de la Covid-19 ?



Comme tous, nous avons observé un ralentissement lié à cette crise et au confinement. Je suis très attentif à l’écosystème économique du GrandSoissons. La collectivité est beaucoup intervenue avec la mise en place d’une aide d’urgence aux commerces de proximité, le gel des loyers dans les pépinières d’entreprise, le renseignement et le relais d’informations, le développement de circuits courts. La Ville de Soissons a aussi proposé le remboursement de la taxe foncière pour les commerçants. Pour l’instant, la reprise économique semble effective sur le territoire. Les projets, comme l’implantation de Rockwool, continuent. D’autres projets sont à l’étude pour lesquels j’espère une concrétisation rapide. Nous continuons d’avancer.

Le Parc du Plateau a été classé « Site industriel clés en mains ». Quelles sont les retombées attendues ?

Oui, cette reconnaissance nationale était la bonne nouvelle de l’été ! Cette reconnaissance assure aux investisseurs et aux porteurs de projet que GrandSoissons Agglomération est capable d’accueillir des activités industrielles dans des délais courts et maîtrisés. Nous sommes visibles dans les radars des investisseurs et apparaissons sur la carte nationale des offres foncières dont disposent les organismes nationaux et régionaux de prospection à l’international, Business France et Nord France Invest. Malgré ce contexte difficile, nous observons cette année une augmentation de 108% des projets de prospection. Il est encore tôt pour comptabiliser les retombées de cette classification mais nos prospects nous en parlent.

Ici même, le 31 août dernier, le président de Région, Xavier Bertrand, demandait l’appui des élus pour relayer le Plan de relance régional. Allez-vous déposer des dossiers pour que le territoire profite de cette enveloppe ?

En mettant 1,3 milliard d’euros sur la table, le président Xavier Bertrand propose à la région un plan inédit de relance et de soutien à l’économie locale. C’est une chance pour les territoires et les entreprises des Hauts-de-France. Nous devons être au rendez-vous pour que les acteurs économiques de l’Aisne, et particulièrement du GrandSoissons, en bénéficient le plus largement possible. J’ai, dès à présent, mobilisé tous les services pour proposer et développer des projets structurants pour notre territoire sur les différentes thématiques éligibles. GrandSoissons Agglomération sera un acteur fort et un relais majeur auprès des chefs d’entreprises de ce plan de relance.



« Une ruralité riche qui participe de l’image du Soissonnais »

Loïc Lalys est délégué à l’économie, smart territoires et enseignement supérieur au sein de GrandSoissons Agglomération. Présent aux rencontres « Entreprises et territoires », le nouveau maire de Serches – 316 habitants – livre sa vision de l’équilibre entre territoires ruraux et ville-centre : « Serches ne possède plus de commerces, les commerçants des villages alentours passent en ambulant. Durant la période de confinement, les élus ont essayé de trouver des solutions pour développer l’entraide. Nous avons ressenti le manque de structures. La vision du développement du GrandSoissons ne sera pas complète sans la vision de la ruralité. Le territoire rural, avec sa qualité de vie, ses animations sportives, etc., participe d’une image territoriale forte. Toute forme d’économie liée au tourisme, à l’habitat, à l’environnement est à développer. L’essor économique ne peut se réaliser sans l’essor humain. L’espoir que j’ai pour ma commune passe par l’accès à la fibre. C’est un outil, une chance. L’expérience de la Covid-19 a transformé les habitudes de travail au sein des entreprises et ouvert potentiellement la voie d’un travail à distance pour la ruralité. Serches possède des bâtiments non exploités, il faut les mettre en valeur. La vie d’une commune rurale au cœur du GrandSoissons ne peut se faire sans l’agglomération, cette vision d’un partenariat avancé, je l’ai construite tout au long de mes années d’élu ».