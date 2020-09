Hauts-de-France : le redressement de l’économie se poursuit

La Banque de France dresse un bilan de l’économie régionale. En juillet 2020, l’économie a poursuivi son redressement en Région Hauts-de-France. Toutefois, cette dernière demeure globalement en dessous de son niveau d’avant-crise sanitaire. Dans l’industrie, la production a affiché une hausse dans l’ensemble des secteurs. À court terme, les industriels se montrent prudents face à l’insuffisance des carnets de commandes et anticipent une croissance mesurée de leur activité. Dans les services marchands, la reprise de l’activité et la demande ont augmenté plus particulièrement dans l’hébergement-restauration. Cette tendance est surtout attribuable à la période des congés d’été ainsi qu’à la possibilité pour les établissements d’accueillir plus de public. Une croissance moins forte des prestations est prévue par les chefs d’entreprise dans les mois à venir. En ce qui concerne le secteur du BTP, celui-ci a enregistré une baisse d’activité plus prononcée durant le second trimestre 2020 où les emplois ont été fortement impactés. Les entrepreneurs s’attendent à une belle reprise avec un renforcement des effectifs.