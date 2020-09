Cerfrance et la RSE : des valeurs pour fédérer

Cerfrance Picardie-Nord de Seine propose désormais des cycles de formation RSE pour les entreprises qui souhaitent s’inscrire dans une démarche de responsabilité sociétale. La dernière en date a eu lieu le 8 juillet à Amiens au sein de La Coloc. L’espace de coworking amiénois a invité d’ailleurs chaque vendredi de juillet et d’août les entrepreneurs à venir profiter gratuitement des journées découverte.

Les entreprises participantes engagées dans le cycle RSE de Cerfrance étaient Dessein & fils, société de pompes funèbres fondée en 1869, Tellier Paysage basée à Rue, pépinière Crété à Lafresguimont-Saint-Martin, SP Agencement, AGDI et 3RDP à Roye. Tom Patar, directeur Marché des professionnels Cerfrance Picardie-Nord de Seine a accueilli leurs dirigeants autour d’un petit-déjeuner commun suivi de l’intervention de Mehdi Fekak, chargé de mission au Crepi Hauts-de-France. « Le Club régional d’entreprises partenaires de l’insertion favorise au quotidien les rencontres directes entre les demandeurs d’emploi et les entreprises par le biais de découvertes des métiers, de visites des entreprises, mais aussi de parrainages. L’objectif est de créer des liens favorables à un recrutement innovant, moins basé sur le C.V et valorisant le savoir-être et les aptitudes des personnes. Nous travaillons dans ce sens avec l’École de la deuxième chance, Pôle emploi, Amiens Métropole, la Préfecture mais aussi avec le monde de l’intérim et les acteurs de l’insertion », a-t-il pu expliquer avant de rappeler que le guide « Entrepreneur Responsable » était devenu une application Web pour répondre à la demande des dirigeants d’entreprise. Elle est principalement dédiée aux dirigeants de TPE-PME pour l’évaluation de leurs pratiques sociales et sociétales.

Employabilité et attractivité

La formation a pu ensuite débuter en compagnie de Martin Ophoven, co-fondateur de Talkin’to me. Le Flamand fait partie d’une équipe de consultants-improvisateurs qui développe les compétences individuelles et collectives dans un contexte de travail. « Je fonde ma méthode autour de notion bien concrètes que sont le bien-être, l’engagement, l’agilité, la co-création, la responsabilité, et l’autonomie. Les Ressource humaines sont la préoccupation principale des entreprises et encore plus dans les petites entreprises. L’employabilité et l’attractivité des personnes sont des enjeux majeurs. C’est pourquoi, savoir raconter son histoire, parler devant les autres doivent être pris comme un acte scénique. Il faut toujours veiller à incarner son propos, à se mettre en scène véritablement. La culture de votre organisation ne s’improvise pas. Il faut savoir développer votre récit et faire jaillir votre motivation, la chose la plus profonde en nous », affirme le consultant diplômé en Gestion et en Marketing.

Un atelier qui a beaucoup plu, voire dérouté les chefs d’entreprise présents. « La RSE, ce n’est pas une question de rentabilité, mais de valeurs fortes et de motivation pour fédérer les collaborateurs. Je pense avoir compris cela. Cette formation est une bonne idée. C’est quelque chose de nouveau pour moi. C’est bien d’être en amont sur ces sujets », assure Stéphane Devémy, 38 ans, de la société 3RDP qui réalise des travaux de rénovation, ravalement, revêtements, décoration et peinture. Pour Pierre Crété, 38 ans, son métier de pépiniériste-reboiseur proche de l’environnement permet de faire depuis longtemps de la RSE sans en avoir conscience : « Nous ne pouvons pas être sur terre sans avoir ce côté exemplaire des choses. Cette formation permet de mieux structurer notre pensée. » La suite : des visites individuelles avant l’audit de septembre.