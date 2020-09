Amiens, The Art Cycle pose ses toiles chez Stéphane Plaza Immobilier

Démocratiser l’art et le rendre accessible à tous. C’est le pari que s’est lancé Julie Gueudet en ouvrant en juin 2018 sa galerie d’art en ligne, depuis Amiens. Grâce à The Art Cycle, particuliers et professionnels peuvent ainsi louer des œuvres, voire à terme les acheter.

« J’ai fait une école de commerce et j’ai toujours été attirée par l’entreprenariat, raconte Julie Gueudet. Ma maman est artiste peintre et je voyais beaucoup de ses toiles stockées dans des cartons, je trouvais ça dommage… Lorsque j’ai emménagé dans mon premier appartement, j’en ai pris quelques unes, que je changeais régulièrement. C’est à ce moment que je me suis dit qu’il fallait sortir les toiles des ateliers des artistes. »

Un catalogue fourni et éclectique

C’est de cette envie de rendre l’art accessible qu’est née The Art Cycle, qui collabore aujourd’hui avec 66 artistes de toute la France, soit un catalogue d’environ 1 200 œuvres (peintures, photos, dessins, collages, sculptures…). « On est souvent intimidé à l’idée de franchir les portes d’une galerie d’art, poursuit-elle. Grâce à la location, on peut s’approprier les œuvres beaucoup plus facilement. Les artistes avec qui nous travaillons s’inscrivent dans cette démarche de démocratisation de l’art. » Quatre formules de location sont proposées, de 25 à 139 euros par mois.

« Grâce à la location, on peut s’approprier les œuvres beaucoup plus facilement »

Cibler la clientèle professionnelle

Julie Gueudet a débuté son activité seule et travaille aujourd’hui avec Thibault de Gouberville qui s’occupe du développement Web, et Oriane Auzerie Dubon (chargée de communication). « Notre objectif, c’est de développer la clientèle professionnelle, leur démarche diffère de celle des particuliers, les entreprises veulent plutôt changer régulièrement d’œuvres », continue Julie Gueudet qui a déjà approché plusieurs entreprises, notamment à Amiens, souhaitant se lancer dans la démarche. « L’art dans les entreprises aide à la créativité, et permet de changer l’environnement des salariés mais aussi des clients, les œuvres sont aussi souvent source de discussions », assure Julie Gueudet, qui propose des ateliers en entreprise, pour permettre aux salariés de créer une œuvre, ensemble.

The Art Cycle monte en moyenne deux expositions par an. Après Paris, la prochaine se déroule à Amiens, au sein de l’agence Stéphane Plaza Immobilier, du 1er au 31 octobre* 2020. Les clients pourront y acquérir des tote bags, personnalisés par les artistes. « Ces expositions permettent aux artistes et clients de se rencontrer et d’échanger. Celle d’Amiens met en avant 20 artistes à travers 60 œuvres », précise Julie Gueudet. Des ateliers d’une heure pour enfants (pochoir, collage et coloriage) se tiendront chaque mercredi et samedi, pour initier aussi les plus petits à l’art.

*Du mercredi au samedi, aux horaires de l’agence, nocturnes sur inscription les jeudis soirs.