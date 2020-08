Trois banques s’unissent autour des entreprises régionales

À destination des PME visant à renforcer leurs fonds propres et afin de les accompagner dans leur développement et leur besoin de financement, ce fonds entrera en action dès septembre 2020 en tant qu’investisseur dans le cadre d’opérations de capital/ développement.

Baptisé Regain 340 (la somme des six départements d’actions du fonds : 02, 59, 60, 62, 77 et 80), ce fonds professionnel de capital investissement (FPCI) sera doté de 51 millions d’euros au démarrage, ouvert à des tiers et doté à terme de 200 millions d’euros. Il investira dans des entreprises qui étaient encore viables avant la crise de la Covid-19 et qui ont besoin d’un accompagnement et d’un soutien dans le renforcement de leurs fonds propres/ quasi fonds propres, leur désendettement, leur phase de croissance externe ou organique et/ ou dans le financement de leurs dépenses d’investissement.

L’objectif ? Accompagner une cinquantaine d’entreprises durant deux ans et s’inscrire dans la durée par un accompagnement sur sept ans en moyenne. Géré par Turenne Groupe, acteur de référence dans l’accompagnement de PME régionales, Regain 340 investira dans des entreprises ayant des impacts positifs sur la société et/ ou l’environnement, sélectionnées sur des critères extra-financiers, en complément des critères financiers.