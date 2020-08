Savoie Mont Blanc sur un plateau

Savoie et Haute-Savoie abritent cinq itinéraires labellisés « Vélo & fromages ». Du Beaufortain à la Vallée Verte, en passant par Les Bauges, Les Glières ou le Semnoz, les cyclotouristes peuvent savourer, au fil des parcours, paysages sublimes et fromages renommés.

Avec plus de 5 000 kilomètres d’itinéraires balisés et plusieurs grands cols de légende, Savoie Mont Blanc offre un terrain unique pour la pratique du vélo, régulièrement plébiscité par le passage du Tour de France. Le territoire peut également se flatter d’abriter cinq appellations d’origine protégée fromagères (abondance, beaufort, chevrotin, reblochon, tome des Bauges) et trois indications géographiques protégés (emmental de Savoie, raclette de Savoie et tomme de Savoie).

Il était donc tout indiqué pour faire partie des premiers sites labellisés « Vélo & fromages » pour cinq parcours thématiques réunissant bicyclette et patrimoine fromager. Portée par les Départements, l’initiative couple points de vue sublimes et visites de fermes, de productions laitières, de caves d’affinage, de marchés, tous labellisés par l’association des fromages traditionnels des Alpes Savoyards, partenaire du projet.

Savoie

Côté Savoie, les deux circuits labellisés sortent le grand braquet : avec plus de 1 600 mètres de dénivelés positifs sur 58 kilomètres pour la Traversée du Beaufortain (Bourg-Saint-Maurice/ Albertville) et 1 350 mètres sur 80 kilomètres pour le Tour du Colombier d’Aillon (Chambéry/ Chambéry), ils s’adressent incontestablement à des cyclistes confirmés. Ils peuvent bien évidemment se parcourir en vélo à assistance électrique, dont l’usage est en pleine expansion dans la région.

Sur ces deux parcours, on ne pourra que savourer la variété des paysages alpins. Jalonné par neuf sites fromagers dont la coopérative du Beaufortain, le premier passe notamment par le fameux Cormet de Roselend (1 968 m) et se singularise par de belles échappées sur la Vanoise. Vous croiserez aussi au passage quelques troupeaux de Tarines, les fameuses vaches qui fournissent le lait pour ce prince des fromages qu’est le Beaufort.

Le deuxième, riche d’une douzaine d’étapes fromagères pour mieux appréhender la tome des Bauges, plonge via le col des Prés au cœur du géoparc des Bauges puis se poursuit par la très belle traversée des vignobles de la combe de Savoie.

Haute-Savoie

Côté Haute-Savoie, les trois parcours s’adressent à un public plus large. Ainsi, le Tour du Semnoz (Annecy/ Annecy) présente une difficulté moyenne avec ses 55 kilomètres pour 650 mètres de dénivelés positifs (D+). À la montée forestière ombragé du col de Leschaux succède une plongée dans la vallée du Chéran. Il est possible toutefois au col, pour les plus courageux, de rejoindre le plateau et les alpages du Semnoz avec leur vue splendide sur la chaîne du mont Blanc.

Moins connu et plus sauvage, le circuit de la Vallée Verte (Annemasse/ Annemasse) s’étire quant à lui sur 66 kilomètres et 950 m D+ et peut se flatter d’offrir un spectacle permanent entre mont Blanc et lac Léman. L’occasion de découvrir, au fil d’une huitaine de haltes possibles, les moindres secrets de l’Abondance, ce fromage à pâte pressée cuite dont l’appellation fête ses 30 ans cette année.

Reste le Tour des Glières, beau circuit préalpin de 90 kilomètres pour 1 280 m D+ qui, au départ d’Annecy, rejoint Thônes, la capitale du Reblochon, puis la Roche-sur-Foron, Thorens-Glières d’où l’on peut rejoindre le magnifique plateau éponyme.

Ce haut lieu de la Résistance figure d’ailleurs sur le tracé du Tour de France 2020 du jeudi 17 septembre. Il sera le dernier col à gravir lors de la 18e étape qui dépassera les 4 000 mètres d’ascension au total en emmenant les coureurs de Méribel à La Roche-sur-Foron. À cette occasion, une grande fête « Vélo & fromages », avec dégustations, est entre autres programmée.

Succès du concept

« C’est un concept qui plaît et va dans le bon sens », se réjouit Chrystelle Beurrier, vice-président du Département de Haute-Savoie et présidente de Vélo & Territoires. Elle admet d’ailleurs être surprise par le succès rapide de cette initiative qui surfe il est vrai sur l’air du temps : « On est dans l’authentique, le bien-être, la nature, la mobilité douce, la rencontre avec les producteurs ».

Vélo & fromages” est né en 2019 d’une volonté de l’Assemblée des départements de France, du Cniel, l’interprofession des produits laitiers, de Tourisme & Territoires et du réseau de collectivités Vélo & territoires de poursuivre l’aventure Au Tour des Fromages initiée sur la Grande Boucle 2018. L’objectif était d’aller plus loin dans l’alliance de la bicyclette et des spécialités fromagères en s’appuyant sur un concept pérenne qui permette à tous de découvrir la diversité des aménagements cyclables et des produits du terroir des départements. La France compte à ce jour 87 itinéraires labellisés.

Hélène VERMARE pour RésoHebdoEco – www.reso-hebdo-eco.com

Pratique

Une application a été développée avec Cirkwi, éditeur spécialiste de la cartographie en ligne. Vélo Savoie Mont Blanc permet d’accéder à plus de 300 parcours et à l’ensemble des infos pratiques grâce à la géolocalisation. Téléchargeable gratuitement sur Apple store et Google Play.

Plus d’infos : Savoie-mont-blanc.com ; hautesavoieexperience.fr ; www.departements.fr/velo-fromages-france-plateau.