Rebond d’activité dans l’Aisne

En juin 2020, le nombre total de demandeurs d’emploi de catégorie A s’élevait à 37 380 inscrits contre 39 150 en mai et 40 820 en avril. Le département de l’Aisne suit ainsi la tendance nationale qui enregistre une forte baisse des demandeurs d’emploi n’ayant exercé aucune activité. Une évolution qui, selon les services de Pôle emploi, « s’explique principalement par leur passage en activité réduite ».

Avec 61 160 inscrits en juin 2020 dans l’Aisne, le nombre de demandeurs d’emploi, toutes catégories confondues, s’avère supérieur à celui de juin 2019, (60 160 inscrits dont 33 630 en catégorie A).

Affectée par la crise de la Covid-19, la baisse continue enregistrée s’en trouve ainsi gommée. Les services de L’État relèvent pour l’Aisne des évolutions positives en juillet 2020 : « Le nombre d’offres d’emploi est revenu au niveau d’avant confinement : 24 25 postes à pourvoir, dont près de 50% en CDI et le nombre de nouvelles inscriptions à Pôle emploi est en baisse par rapport à la même période de l’an dernier ». Ces derniers assurent qu’ils demeurent mobilisés « pour conforter le rebond et, plus largement, participer à l’effort de relance et de captation des nouvelles opportunités ».

*Source : Pôle emploi.