Mieux anticiper les risques d’impayés grâce à TradeIn

Actuellement incubée au sein de l’incubateur Falc (Fintech, assurtech, legaltech et cybersécurité), TradeIn, fondée par Jean-Cédric Bekale et Jack-Hermann Ntoko, est spécialisée dans l’analyse et la notation en temps réel des comportements de paiement des entreprises (risques d’impayés).

Actualisées en temps réel, ces données permettent d’avoir des informations précises sur la capacité de paiement des entreprises et ainsi gérer sa trésorerie. Grâce à ce partenariat, les clients entreprises et professionnels (artisans, commerçants et professions libérales) de la Caisse d’Épargne Hauts-de-France pourront ainsi découvrir l’offre de TradeIn gratuitement durant un mois et bénéficier ensuite d’un tarif préférentiel.