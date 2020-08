Le Groupe CIC lance les Start Innovation CIC Business Awards

Décliné au sein des cinq banques régionales de France, il est organisé en partenariat avec les incubateurs Euratechnologies, Evident !, Eurasanté et La French Tech en Normandie pour l’édition CIC Nord Ouest, qui couvre les Régions Hauts-de-France et Normandie.

Les inscriptions sont ouvertes aux start-up et sociétés innovantes jusqu’au 15 octobre. À l’issue de cette période, seront pré-sélectionnés 21 candidats couvrant trois catégories : « L’innovation environnementale et sociale », « Le développement international » et « Le Grand prix ». Ces 21 pré-sélectionnés bénéficieront de deux jours de coaching sous un format « bootcamp » les 16 et 17 novembre. L’objectif est de booster leur projet grâce à l’intervention d’experts qui seront également membres du jury. Parmi eux, La Redoute, Kiloutou, Réseau Entreprendre Nord ou encore Hodefi… À l’issue de ces deux jours, trois lauréats se partageront plus de 50 000 euros de prix et pourront concourir au niveau national. La finale se déroulera le 3 décembre au campus Station F à Paris.