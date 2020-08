Disparition de Jean-Claude Billot

Investi dans la défense des intérêts des maires du département, Jean-Claude Billot était un interlocuteur privilégié, pragmatique, disponible et souriant, lui qui était maire depuis 39 ans de la commune de Ferrières.

C’était aussi une figure emblématique du département de la Somme, défendant inlassablement la ruralité et l’avenir des communes : à 74 ans, Jean-Claude Billot, fils d’ouvrier, a grandi dans le quartier Saint-Maurice à Amiens et s’est investi 40 ans dans la politique locale.

Durant cette crise sanitaire, il a été présent aux côtés des élus et des habitants participant aux réflexions quotidiennes et répondant précisément à nos questions. Très grand connaisseur des lois et de son territoire, Jean-Claude Billot était aussi apprécié pour ses grandes qualités humaines… Il aura marqué tout un territoire et laissera derrière lui, un combat marqué par la sincérité.

Picardie la Gazette exprime son plus profond soutien à sa famille et s’associe à sa tristesse.