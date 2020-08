Des prêts d’honneur pour les entreprises en difficulté en baie de Somme

« Ma trésorerie est au plus bas. Bien-sûr on a eu des reports de charges, mais ce ne sont que des reports. Et pour certains, ce qui n’a pas été prélevé pendant le confinement a été prélevé dès le mois de juin, en plus des charges habituelles », confie Sébastien Azzopardi, gérant de la brasserie de la baie de Somme à Abbeville. En difficulté, il a déposé un dossier auprès de la Communauté d’agglomération de la baie de Somme afin de bénéficier d’un prêt d’honneur qui est en réalité un prêt à taux zéro remboursable dans un délai de trois ans, avec un différé de trois à six mois. Un dispositif lancé dès le mois de juin, à peine sortis de confinement… Après étude et validation de son dossier, Sébastien Azzopardi pourrait obtenir entre 1 500 et 5 000 euros selon sa situation.

Un projet qui en est aux prémices

« Cette aide, elle est vitale pour moi !, clame Sébastien Azzopardi. Comme j’ai créé ma société en 2019, je ne pouvais pas bénéficier des avances de L’État. J’ai dû vendre une partie de mon matériel et j’ai déposé mon préavis pour mon local. En attendant, je dois travailler à côté pour m’assurer un revenu. Sans ces aides, c’est la fin de mon entreprise. »

Seulement, du côté de la Communauté d’agglomération de la baie de Somme, le projet en est encore aux prémices, en cours de lancement. « On m’a certifié que je pourrai en bénéficier. J’ai fait déposer le dossier par mon expert-comptable. Mais pour l’instant, je n’ai aucune nouvelle », témoigne l’artisan-brasseur. L’urgence du temps économique peine à se caler sur le rythme du temps administratif et politique.

D’autant que, suite aux élections municipales, l’exécutif communautaire est en changement… La ligne politique pourrait changer elle aussi et l’avenir du prêt d’honneur est assez flou. Il pourrait parfaitement être modifié voire même abandonné. Le brasseur ainsi que les autres personnes qui ont déposé un dossier devraient avoir plus de visibilité d’ici fin juillet.