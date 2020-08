Appel à projet SEED

L’agence de conseil en communication lilloise Les Enchanteurs fête ses 25 ans. Habituée à accompagner des clients dans une évolution en faveur de l’environnement, son équipe lance un appel à projet pour le programme SEED (Sociale – Économique – Environnementale – Digitale) en cette occasion. Ouverte aux start-up de l’ESS, aux entreprises à mission, associations, collectivités et tout acteur engagés dans l’économie circulaire, la mobilité douce et le développement durable, l’initiative est d’aider gracieusement quatre porteurs de projets dans leurs problématiques de communication. Le programme d’accompagnement sera personnalisé à chaque projet et aux besoins des porteurs de projet (conseils individualisés, workshops thématiques, sessions de travail collectives, intervention d’experts internes et externes…). Les dossiers de candidature sont attendus pour le 31 août 2020. Le jury aura lieu début septembre, et sera composé de membres de l’agence et de partenaires-experts. La première promotion sera lancée en octobre pour une durée de trois mois. Dossier disponible sur le site www.lesenchanteurs.fr/seed.