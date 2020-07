Urgence sanitaire dans la Somme : le point sur le soutien financier aux entreprises samariennes

Le dispositif d’activité partielle concerne à ce jour plus de 7 200 entreprises (soit 52 000 salariés) pour un volume d’indemnisation s’élevant à plus de 77,6 millions d’euros. Plus de 9 000 entreprises de la Somme ont bénéficié d’une aide au titre du Fonds de solidarité – plus de 25,7 millions d’euros ont été versées. Plus de 2 800 entreprises ont bénéficié du PGE, pour un montant total de 431 millions d’euros. Quelque 1 600 entreprises ont bénéficié de mesures de bienveillance fiscales du Gouvernement, à hauteur de 11,15 millions d’euros. Plus de 5 000 entreprises ont pu reporter le paiement des cotisations sociales perçues par l’Urssaf (69,7 millions d’euros). Enfin, l’aide versée au titre du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) concerne plus de 7 600 travailleurs indépendants, artisans et commerçants, soit 6,1 millions d’euros.