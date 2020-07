Trait de lumière ouvre un studio TV à Amiens

Situé dans l’hypercentre d’Amiens avec 100 m² de plateau, espace cathering et loges, Trait de Lumière propose un tout nouveau lieu pour concevoir et enregistrer des émissions. Ce spécialiste amiénois de la production audiovisuelle et de l’événementiel a profité du confinement pour réinventer son propre métier.

« Devenir plus agiles. Nous n’avions pas le choix. Si nous ne nous transformions pas un peu, cela serait devenu un problème dans notre secteur de l’événementiel, de la production audiovisuelle et de la réalisation de films », résume Johann Bertrand, fondateur de Trait de Lumière, société de prestation technique et audiovisuelle installée à Amiens et à Saint-Omer. Le chef d’entreprise a donc mis en place en plein cœur de ville un véritable studio de tournage polyvalent afin de répondre aux diverses demandes de clients de différents secteurs d’activité. « Je souhaitais un lieu qui s’adapte à toutes les situations, prêt à l’emploi pour la réalisation et la diffusion en direct, mais aussi convertible en plateau TV, en espace scénique ou en plateau virtuel. On peut y tourner des émissions, des interviews, des événements en direct, des vidéos corporate, des concerts, des vidéos de formation ou des vidéos promotionnelles », liste Johann Bertrand. L’avantage de ce plateau est qu’il est en effet déjà tout équipé et prêt à tourner car doté d’un système 4k multi-caméras, d’un pont lumière, d’un enregistrement audio multi-pistes, d’un fond chromakey de 20m², (dit fond vert), de retours de scène audio et vidéo. De quoi diffuser en direct conférences, débats, présentations produits, ou concerts en direct. Les artistes peuvent même y venir enregistrer leurs maquettes musicales, leurs chorégraphies ou pièces de théâtre.

Réduire fortement les coûts



« Un des constats économiques de cette solution est que l’on réduit drastiquement les coûts en faisant venir le client sur place et non plus en déplaçant tout le matériel et les équipes sur les différents sites de tournage. Une journée entière en format plateau revient à 1 500 euros par exemple », souligne Johann Bertrand qui a également repensé totalement un système de plateau mobile avec un kit de base à 490 euros. « L’idée étant de générer un certain volume de prestations, poursuit-il. C’est moins cher pour le client et cela crée davantage de valeur ajoutée dans l’entreprise avec moins de frais de stockage, de transport ou de loyers divers. »

Le fond vert est un atout également pour annoncer un produit de façon différente et originale. Les entreprises, quel que soit leur domaine d’activité, ont accès à un ensemble de packs qui répond à leurs nombreux besoins, tel que le pack chroma TV qui permet de réaliser des interviews et des vidéos de promotion sur fond vert avec un décor sur-mesure. Une expérience vécue par les équipes d’Expert RH qui a choisi le studio TV de Trait de Lumière pour diffuser en direct sa toute dernière conférence d’expert début juin. Les entreprises et clubs d’affaires peuvent venir ici tenir à distance une assemblée générale, une convention, un rapport d’activité. « Et pourquoi pas, d’ici peu, s’associer à des acteurs culturels locaux pour faire de ce studio un lieu de résidence artistique. J’aimerais que cela devienne un labo, voire une salle de spectacle, bien plus qu’un studio, pour y concevoir et produire des spectacles, faire rayonner des artistes, en faire un lieu où accueillir du public. Nous devons je pense, nous, professionnels de l’événementiel, réinventer et créer nos métiers de demain. »