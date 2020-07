Thirard : ouvrir la porte avec son pied

La crise sanitaire nous aura notamment remis en tête que les poignées de portes sont porteuses de nombreuses bactéries et virus. Depuis, le niveau d’exigence en matière d’hygiène a considérablement évolué. Dans ce sens, Thirard, basée à Fressenneville, a annoncé la commercialisation dès juillet de Kadoor.

Pratique au quotidien

C’est un système conçu pour permettre une accessibilité à tous et en toute sécurité grâce à une ouverture des portes avec le pied. Ce dernier a été créé par l’agence LS Design, basée à Soulignonne en Charente-Maritime et est fabriqué par Thirard.

Concrètement, en complément d’une poignée classique, l’ouverture au pied est rendue possible grâce à une béquille installée au bas de la porte. Poignées hautes et béquilles basses sont reliées par un câble – ou une tige métallique fine – placé le long de l’ouvrant. En appuyant sur la béquille avec le pied, la poignée haute s’actionne. La serrure est ouverte, la porte est libérée. Elle peut donc être facilement ouverte puis refermée en la tirant ou la poussant avec le pied.

Des caoutchoucs placés sur les béquilles basses facilitent encore les mouvements exercés sur la porte avec le pied. « Kadoor est une solution très pratique au quotidien et presque sans contact pour tous les professionnels en milieu hospitalier, industries, entreprises, lieux publics, cuisines, cafés et particuliers, explique Ludovic Renson, directeur technique de la société Thirard, qui compte 300 salariés sur place. C’est un dispositif discret, simple à installer et qui libère les mouvements notamment quand on a les mains prises par des colis, des documents. C’est aussi une solution pour des personnes handicapées. Quant au concept, il est différent, épuré et sympa ».

100 ans

Le nouveau kit mains libres Kadoor MK1 (garniture sur rosace) est donc disponible au prix public de 49,76 euros, notamment en grande distribution et chez les grossistes quincaillers : « Il restera quelque chose de ce que nous venons de traverser, estime Ludovic Renson. Nous avons eu de la chance, nous avons pu maintenir une activité comme nous assurons la réalisation de fournitures essentielles. Nous l’avons fait grandir au fil des semaines. Depuis début juin, nous fonctionnons à 100%. »

« C’est un dispositif discret, simple à installer et qui libère les mouvements »

Fondé en 1920, le fabricant de sécurité Thirard est devenu un acteur majeur en France dans la distribution mais également dans les secteurs du négoce matériaux, de la quincaillerie bâtiment et de la fourniture industrielle. Avec 300 personnes en France, 150 en Europe et en Asie, Thirard est une PME qui réalise plus de 43 millions d’euros de chiffre d’affaires.