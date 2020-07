Sanabat, le nouveau service de Megatec et Certeam

Sanabat, du latin signifiant un bâtiment sain, est spécialisée dans la désinfection et la purification des locaux. La nouvelle entreprise offre toute une prestation sur la qualité de l’air et notamment pour traiter les espaces confinés. Le tout via un traitement à l’ozone, aux ultraviolets, par prélèvements surfaciques ou via des diffuseurs olfactifs. La nouvelle entreprise issue de l’association des compétences de Megatec et de Certeam propose à ses clients de nombreuses solutions : des interventions ponctuelles, des locations mais également un accompagnement visuel au travers de stickers, présence sur le Web et les réseaux sociaux. « Les problématiques rencontrées par de nombreuses entreprises pour rouvrir leurs locaux aux publics nous ont amenés à créer une nouvelle société. En cette période de redémarrage de l’économie et des activités sociales, le public a besoin d’être rassuré pour retrouver le chemin des magasins, des cafés, des crèches, des écoles, des bureaux, des transports… Plus largement, la crise du coronavirus a ouvert une nouvelle ère sanitaire dans le monde entier. La purification des espaces clos contre la pollution, les bactéries, les allergènes, d’éventuels autres virus, constituera désormais une attente constante du public », assure Olivier Bonamy, dirigeant de Mégatec Ingénierie, spécialisée dans les missions de coordination en hygiène et sécurité depuis 25 ans.



Plusieurs familles de services

Avec Sanazone, le client obtient une prestation de désinfection de l’air et surfaces à l’ozone. Ce procédé est destructeur de virus au travers d’un traitement 100% naturel et non polluant. 100% hypoallergénique et 600 fois plus efficace qu’un produit chloré. Avec Sanuv, on désinfecte l’air à l’UV. Le traitement aux ultraviolets de l’air et de toutes les surfaces détruit les virus, germes, bactéries et Composés organiques volatils (Cov) dans l’air. Il élimine les polluants biologiques et chimiques ainsi que les allergènes. Une solution non polluante utilisable dans des locaux occupés. « Sanabat propose aussi des tests sanitaires et une offre de signatures olfactives. Sanarom parvient à développer en effet toute une dimension bien-être et une expérience olfactive avec la diffusion de parfum. De quoi donner une personnalité aux lieux à travers des notes élégantes et induire dans le même temps un sentiment d’avant et après le traitement », ajoute Yann Mbaye, gérant de Sanabat et de la société Certeam, experte en diagnostics et normes de sécurité. Sanabat dispose donc d’outils de purification de pointe qui fonctionne à l’ozone ou aux ultraviolets. Ces deux technologies permettent de supprimer les virus, les bactéries, les allergènes, les et micropolluants pour ne citer que ces exemples, à la fois sur les surfaces mais aussi dans l’air des locaux.

Sanabat, spécialiste des espaces professionnels purifiés, c’est aussi une gamme d’outils de communication à destination des usagers, des salariés, des clients des différentes structures qui font appel à ce service. « Autant que dissoudre les virus et les polluants, il faut dissoudre les craintes du public. Sanabat apporte des outils, tels que macarons, affiches, bornes interactives, blocs adresse dédiés qui permettent aux différents sites traités de faire connaître la démarche sanitaire exigeante qui a été engagée », complète Yann Mbaye. En effet, un propriétaire de camping, d’hôtel, un commerçant, une collectivité, une école, un bailleur ou tout autre acteur accueillant du public pourra ainsi communiquer sur son action de purification de ses espaces en vue de rassurer sa clientèle quant aux conditions d’accueil. Ces packs pour communiquer efficacement sont une bonne idée pour instaurer un sentiment de confiance et de sérénité dans nos vies avec le Covid-19.