Promeo Picardie : portes ouvertes pour la rentrée 2020

Au total, 200 places sont immédiatement disponibles pour les formations Bac Pro, BTS et Liicence Pro, Master et Ingénieur dans les filières industrielles suivantes : maintenance, production, électrotechnique, usinage, chaudronnerie, contrôle industriel et régulation, automatisme et robotique, logistique.

Ces portes ouvertes permettront aux jeunes, encore à la recherche de leur future formation ainsi qu’aux demandeurs d’emploi, d’être conseillés pour finaliser leur choix de poursuite d’études et de visiter les centres.

Chaque année, Promeo Picardie forme près de 3 000 jeunes « alternautes ».