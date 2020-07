NKT Courtage & Conseil mise sur un service premium

Créé en décembre 2017, le cabinet amiénois NKT Courtage & Conseil, membre du réseau national Ymanci Crédit immobilier, intervient sur l’ensemble du département de la Somme. En plus du prêt immobilier, le courtier propose des services en assurances, regroupement de crédits et gestion de patrimoine.

Bénéficiant d’une expérience de plus de 20 ans dans les secteurs de la banque, des assurances et de la gestion de patrimoine, Daniel Nguyen, qui a toujours eu envie d’entreprendre, décide en 2017 de faire le grand saut et de créer son propre cabinet de courtage. « J’ai fait le choix de devenir concessionnaire Ymanci Crédit immobilier parce qu’il s’agit d’un réseau reconnu qui s’appuie sur de nombreux partenaires bancaires et qui offre un maillage de plus de 120 agences en France », souligne le dirigeant qui accorde un soin tout particulier au service client. « Nous sommes là pour les accompagner à chaque étape de leur projet, de la constitution du dossier à la signature chez le notaire. C’est leur satisfaction qui nous fait avancer et nous permet de pérenniser l’entreprise », ajoute celui qui emploie aujourd’hui sept collaborateurs.

Une agence multi-pôles

NKT Courtage & Conseil s’articule autour de quatre activités : le crédit immobilier, les assurances, le regroupement de crédit et la gestion de patrimoine. Une diversité d’expertise qui offre une grande flexibilité et une satisfaction à toutes les demandes de ses clients. Une pluralité de compétences qui a aussi permis de mieux gérer la baisse d’activité liée à la crise sanitaire. « Nous avons certes été impactés sur la partie immobilière mais les autres pôles sont venus contrebalancer ce ralentissement », confirme Daniel Nguyen, également conseiller en gestion de patrimoine certifié (CGPC). Après deux ans, gagnant la confiance de plus en plus des clients et des partenaires bancaires, 2020 devait être l’année de la confirmation. « Après une certaine sidération où personne ne savait comment allait évoluer la situation, nous avons fait en sorte de nous adapter. En février dernier, nous étions passés en full digital avec signature électronique, espaces sécurisés et rendez-vous à distance. Nous avons donc pu continuer à travailler », explique le chef d’entreprise.

« C’est la satisfaction client qui nous fait avancer et nous permet de pérenniser l’entreprise »

Le sens du service

Dès le déconfinement acté, l’activité a connu un bond spectaculaire. Un boom qui s’explique par le rattrapage des dossiers en attente mais aussi par une envie de changement de la part des particuliers. Après le pic de juillet, l’entrepreneur s’attend à un ralentissement naturel en août. Toute la question est de savoir si cette embellie se confirmera ou non à la rentrée. « Aujourd’hui nous n’avons aucune visibilité sur l’avenir, cela dépendra beaucoup du contexte notamment sanitaire. Tant que le marché est positif, il faut en profiter », conclut-il.