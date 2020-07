Montpellier et ses environs, la douceur de vivre entre mer et garrigues

Côté loisirs et détente, au cœur du centre-ville, la place de la Comédie abrite l’Opéra Comédie, des restaurants, des bars et un cinéma. Longée par deux lignes de tramway, elle est le lieu de rencontre par excellence des Montpelliérains. Tout près, l’esplanade Charles-de-Gaulle, ombragée car bordée d’arbres, mène au Corum. C’est un opéra renommé pour ses qualités acoustiques et son Orchestre national. Il reçoit des concerts et de prestigieux festivals : le festival Radio France, le festival du Cinéma Méditerranéen… Le Marché du Lez, sur la route des plages, accueille pour sa part des restaurants, foodtrucks, boutiques hype et une brocante. Véritable village dans la ville, il est très fréquenté.

Plus de 200 parcs, dont le parc zoologique du Lunaret et le Jardin des pantes, émaillent la ville comme autant de pauses nature. À Montpellier, on n’oubliera pas de déguster les fameuses Grisettes, composées de réglisse et de miel, qui font partie des plus vieux bonbons de France.

Côté artistique, les amateurs d’art contemporain seront séduits par le Mo.co – hôtel des collections – et La Panacée. Le Mo.co propose jusqu’au 20 septembre une exposition sur les arts d’Amazonie et La Panacée, quant à elle, l’expérience immersive « Permafrost, les formes du désastre » jusqu’au 30 août. Les amateurs d’art classique et moderne se tourneront vers le musée Fabre, à la réputation bien installée pour ses précédents événements consacrés à Picasso, Courbet ou Francis Bacon, et sa collection permanente d’œuvres de Pierre Soulages et du mouvement supports-surfaces, né dans la région au début des années 1970. L’exposition « L’art et l’anatomie » s’y tient jusqu’au 30 août. Les fans de photographie se dirigeront vers le Pavillon Populaire pour y découvrir, jusqu’au 30 août, les clichés de Jean-Philippe Charbonnier (1944-983). L’Espace Bagouet, destiné aux artistes locaux actuels et du XIXe siècle, donne un aperçu de la création locale. À visiter également, le musée d’Art Brut, situé dans le quartier des Beaux-Arts. La ville est parsemée de galeries d’art : la Serre (située dans L’Arbre blanc dessiné par le Japonais Sou Fujimoto), la Galerie AD, etc.

Nature et culture

Les plages de Palavas-les Flots, Villeneuve-les-Maguelone, Carnon, des Grand et Petit Travers, de La Grande-Motte, du Grau-du-Roi ou encore de Port-Camargue étendent comme à l’infini leur ambiance de sable fin, plein soleil et crème solaire. On vient pour se baigner dans la Méditerranée, bronzer et pique-niquer, seul ou entre amis pour un dépaysement garanti. Construite dans les années 70 par l’architecte-urbaniste Jean Balladur, La Grande-Motteest connue pour ses bâtiments en forme de pyramides, clins d’œil à l’Égypte antique. Mais on connaît moins son caractère verdoyant et ses nombreuses pistes cyclables qui la rendent particulièrement agréable à vivre et tempérée, même en été.

Place de la Comédie.(c)L.Michel

L’architecture militaire du XIIIe siècle de ses remparts, le donjon construit par Saint Louis – dont la statue trône sur la place centrale -, les tours et portes de défense, le chemin de ronde qui domine le saisissant panorama sur la Camargue font le charme d’Aigues-Mortes. Tout près, le salin s’étale à perte de vue, basculant du blanc au rose selon les saisons. Après avoir visité la cité, il fait bon de monter à bord d’une péniche, sur le canal du Rhône à Sète, pour découvrir les spécificités de la Camargue : ses manades, ses chevaux, ses flamants roses, sa faune et sa flore… La fin de la journée pourra être ponctuée par les spécialités culinaires du terroir : gardiane de taureau puis fougasse, assortie de vin Sables de Camargue.

Dans l’arrière-pays, le pic Saint-Loupest un splendide site naturel et de randonnée. Accolé aux premiers contreforts cévenols dans la zone des Garrigues nord de Montpellier, son sommet, culminant à 658 mètres d’altitude, est coiffé d’une chapelle et d’une croix. Il offre un panorama imprenable sur la plaine et le littoral… Sa végétation est composée de différentes essences typiquement méditerranéennes : le chêne vert, le chêne Kermes, le pin d’Alep, l’arbousier… À la fin de cette balade, il est possible de goûter un vin de l’appellation contrôlée, le Coteaux du Languedoc. À Sète, l’Île Singulière, on s’arrêtera à la Pointe courte, historique, au mont Saint-Clair, et sur les plages qui inspirèrent la réalisatrice Agnès Varda. Ses paysages, sa beauté, ses célèbres joutes, son animation et la convivialité qui y règnent font de Sète un des lieux de villégiature favoris des célébrités. Sète entretient depuis longtemps des liens étroits avec les artistes plasticiens. Robert Combas et Hervé et Buddy Di Rosa, fondateurs de la figuration libre, sont passés par son École des beaux-arts. Robert Combas et Pierre Soulages – inventeur de l’Outrenoir – y vivent au moins une partie de l’année et y possèdent leurs ateliers. Et le musée Paul-Valéry, le Centre régional d’art contemporain (Crac) et le Miam (Musée international des arts modestes, fondé par Hervé Di Rosa) proposent des expositions de qualité, tout comme les galeries, dont la galerie Dock Sud et Le Réservoir. Aux halles ou ailleurs, dégustez donc une tielle, pour parfaire ce parcours sétois. Et craquez pour les Zézettes de Sète, excellents biscuits au goût vanillé, saupoudrés de sucre cristal.

Randonnée au Pic Saint-Loup.(c)OTM3

Montpellier et ses alentours regorgent de sites exceptionnels. À moins de deux heures, on trouve six sites inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco : la Cité de Carcassonne, le Pont du Gard, le canal du Midi, les chemins de Compostelle, les forteresses Vauban des Pyrénées, les Causses et Cévennes.

Virginie MOREAU – pour RésoHebdoEco – www.reso-hebdo-eco.com

encadré 1 :

Les dessous de la métropole montpelliéraine et des alentours

L’Office de tourisme de Montpellier Méditerranée Métropole met à la disposition du public des podcasts enregistrés par ses guides touristiques. Fourmillant d’anecdotes mais concis, ils détaillent en trois minutes les secrets de Montpellier et des alentours et sont accessibles (https://soundcloud.com/vivezmontpellier). Toutes les visites guidées de l’Office de tourisme de Montpellier Méditerranée Métropole figurent sur le site www.montpellier-tourisme.fr. Les inscriptions obligatoires pour les visites guidées auprès de l’Office de tourisme de Montpellier Méditerranée Métropole.

encadré 2 :

Infos pratiques

Montpellier est facilement accessible en avion par vols directs : la ville est à 1h10 de Paris. L’aéroport international de Montpellier Méditerranée se trouve à seulement huit kilomètres du centre-ville et propose des vols directs vers huit villes françaises.Montpellier possède deux gares : la Gare Montpellier Saint-Roch, située en cœur de ville, à 200 mètres de la place de la Comédie, et la Gare Montpellier Sud de France, gare TGV implantée à l’extérieur de la ville (à 20 minutes du centre, accessible en tramway et navettes). À une heure et demie de voiture de Marseille, deux heures trente de Toulouse, trois heures de Lyon, trois heures et quart de Nice, Montpellier est desservie par les autoroutes A9, A709 et A75.