Mesures exceptionnelles : l’Urssaf lance un mini-site

L’ objectif est de les accompagner en leur apportant un premier niveau d’information sur les nouvelles mesures d’exonération, qui feront l’objet d’un débat au Parlement, et seront précisées par la troisième loi de Finances rectificative pour 2020, et par décrets.

Sont concernées : les entreprises de moins de 250 salariés des secteurs de l’hôtellerie, de la restauration, du tourisme, de l’événementiel, du sport, de la culture, du transport aérien et des secteurs dont l’activité est liée, les entreprises de moins de 50 salariés des secteurs ayant bénéficié d’un report de paiement des cotisations et justifiant d’une baisse d’au moins 50% de leur chiffre d’affaires comparé à la même période en 2019, les entreprises de moins de dix salariés des autres secteurs ayant fait l’objet d’une fermeture administrative, les travailleurs indépendants et auto-entrepreneurs des secteurs de l’hôtellerie, restauration, tourisme, événementiel, sport, culture, transport aérien et activités liées, et enfin les artistes-auteurs en BNC et/ ou traitement et salaires.

L’adresse Internet est la suivante : http://mesures-covid19.urssaf.fr/