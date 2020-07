Fruits Rouges & Co : la passion du fruit

La petite entreprise est devenue grande. Julie Fournier, responsable communication de Fruits Rouges & Co, raconte : « Au départ, l’entreprise a été créée en 1990 par trois agriculteurs qui voulaient se diversifier en se tournant vers les framboises à une époque où on produisait très peu de fruits rouges. C’était une culture originale, nous nous sommes tournés vers la grande distribution et ça a pris de l’ampleur. » Ce n’est rien de le dire : en 30 ans, l’entreprise locale est devenue une PME qui emploie 225 personnes et exporte ses produits transformés jusqu’en Asie.

Tirer le meilleur du fruit

C’est le maître mot de la stratégie de l’entreprise. Fruits Rouges & Co vend des fruits frais conditionnés, c’est là son cœur de métier. Mais au fur et à mesure des années, l’activité a évolué. En 1998, il est décidé de se lancer dans les fruits surgelés. Plus tard, en 2003, l’entreprise commence à produire des fruits transformés.

Cette entreprise axonaise vend donc les fruits sous forme de coulis ou de purée à la grande distribution, mais aussi à des professionnels. Les pâtissiers, par exemple, peuvent s’en procurer pour la confection de leurs gâteaux. « Quand nous recevons des fruits un peu déformés, il n’y a aucune perte. C’est la force de l’entreprise. Nous avons toujours la possibilité de les transformer, détaille Julie Fournier. S’il y a eu trop d’humidité ou de chaleur, les fruits seront bons, mais un peu moins colorés, moins esthétiques. Mais nous pouvons toujours en faire des coulis. Cela permet d’apporter de la souplesse aux producteurs ».

Soutenir l’agriculture

Ce n’est pas le seul avantage qu’ont les producteurs de fruits à travailler avec Fruits Rouges & Co. L’entreprise les accompagne, à l’aide de conseils d’ingénieurs agronomes. « Nous orientons les producteurs. Nous les suivons sur leurs exploitations pour leur donner des conseils. Lorsqu’on se lance, au départ, on peut être perdus avec les fruits rouges. C’est un produit très fragile », poursuit la responsable communication. Ainsi, l’entreprise a incité ses producteurs à s’équiper en chambre froide pour une meilleure conservation des fruits. De plus, les agriculteurs sont orientés vers certaines variétés de fruits afin de mieux répondre aux besoins du marché.

Flux tendu

Le besoin du marché, c’est aussi et surtout un fruit frais. Ces fruits ne peuvent pas être stockés – il faut en garantir la fraîcheur auprès des clients – et il faut faire en sorte qu’il y ait le moins de temps possible entre la récolte et la livraison au client… tout en passant par la case conditionnement. « Les commerciaux appellent nos clients tous les matins, détaille Julie Fournier. Les disponibilités varient, évidemment, ainsi que les prix. Les commandes sont prises le matin, les camions sont à quai et la marchandise doit partir en début d’après-midi maximum afin qu’elle soit livrée dans la journée. » Un rythme soutenu, pour conserver toute sa qualité à ce véritable or rouge.

Corentin Escaillet