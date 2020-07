Banque de France : aménagement de la cotation 2020

Chaque année, la Banque de France attribue une cotation à plus de 270 000 entreprises au niveau national, cotation qui tient compte de leur documentation comptable mais également d’éléments qualitatifs portés à sa connaissance par les dirigeants. Dans les Hauts-de-France, près de 20 000 entreprises, qui ont un chiffre d’affaires de plus de 750 K€, sont cotées.

Dès avril dernier, le processus de cotation des données des bilans arrêtés à 2019 a été adapté, et depuis le 8 juillet, un questionnaire a été adressé à chaque dirigeant pour recueillir les éléments d’informations sur la situation économique actuelle de leur entreprise. La cotation est « un indicateur fondamental pour le bon suivi du financement et des risques de crédit pour l’économie nationale, il est impératif que l’exercice de cotation 2020 reflète au mieux les fondamentaux du tissu productif et intègre l’effet des dispositifs de support public qui ont été mis en place », rappelle la Banque de France dans un récent communiqué. Elle a ainsi pris des mesures conservatoires pour « assurer la robustesse du diagnostic sur la situation financière d’une entreprise et la fiabilité de sa cotation en 2020 : la campagne de cotation est ainsi calculée le deuxième semestre 2020 de manière à donner du recul et disposer de perspectives plus stabilisées sur la trajectoire de l’entreprise.

Les dirigeants sont donc invités à communiquer tout élément extracomptable : les analystes financiers veillent lors de chaque examen à ne pas dégrader brutalement la cotation suite à une baisse temporaire d’activité et de rentabilité. Cette année encore plus que les précédentes, le recueil des éléments qualitatifs est donc indispensable. L’objectif du questionnaire en ligne envoyé (par mail ou courrier) à chaque dirigeant étant de communiquer les données clés qui n’apparaîtront pas dans la dernière liasse fiscale, « mais qui sont néanmoins indispensables pour aider les analystes à affiner leur appréciation et attribuer ou actualiser la cotation des entreprises ». Les analystes de la Banque de France sont également disponibles pour mener des entretiens sur rendez-vous et à la demande(www.banque-france.fr/la-banque-de-france/nous-connaitre/implantations-de-la-banque). En 2019, 2 900 entretiens de cotation ont été réalisés dans la région avec les entreprises pour étayer cette cotation.

Rappel

La cotation est une appréciation portée sur la capacité d’une entreprise à honorer ses engagements financiers à un horizon de un à trois ans. Elle est attribuée de façon individuelle « à dire d’expert » à toute entreprise réalisant un chiffre d’affaires annuel supérieur ou égal à 750K€. Les analystes financiers de la Banque de France s’appuient sur les dernières données comptables et financières connues de l’entreprise en prenant en compte différents axes d’étude (liquidité, solvabilité, rentabilité, etc.). Des informations financières complétées par des éléments d’ordre qualitatifs – qui font partie intégrante de la cotation – délivrés par le dirigeant à l’occasion d’entretiens (environ 50 000 par an) qui permettent d’affiner le diagnostic en adaptant l’analyse au plus juste de la situation réelle de l’entreprise. L’évaluation de l’entreprise est portée à la connaissance du dirigeant en toute transparence.