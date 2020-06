Une colis-box pour ses achats

Le confinement aura permis bien souvent d’être un accélérateur d’initiatives. C’est le cas à Abbeville où l’association de commerçants Les Vitrines d’Abbeville a fait installer une colis-box ou boîte à colis contre une des façades de la mairie. C’est une sorte d’armoire comportant 14 casiers de tailles différentes. Une vingtaine de commerçant l’ont déjà adoptée : marchands de vélos, fleuriste, vêtements, chaussures…

Tailles différentes

L’inscription pour les commerçants se fait en quelques secondes. Le concept est très facile d’utilisation. Il est totalement gratuit pour les professionnels comme pour les clients. Concrètement, les commerçants déposent des achats réalisés par leurs clients et préalablement réglés dans un ou plusieurs casiers. Le client reçoit un SMS de confirmation de dépôt. Il se rend à la colis-box quand il veut et tape sur l’écran tactile le code à usage unique reçu dans le SMS. La porte s’ouvre. Il retire le colis et referme la porte. Il est possible d’acheter chez plusieurs commerçants le même jour et d’avoir donc plusieurs codes et boîtes à ouvrir.

« C’est un service supplémentaire et complémentaire, explique Guillaume Leulier, gérant de l’épicerie au Temps des mets. Ce n’est que du plus. Il est né d’un partenariat entre notre association de commerçants, Les Vitrines d’Abbeville, la mairie et la société locale DAD Decayeux qui nous prête la colis-box. Les clients peuvent aller chercher leurs achats à n’importe quelle heure du jour ou de la nuit. Il fallait trouver une solution pour celles et ceux qui demandaient si nous étions ouverts entre 12 et 14 heures ou après 19 heures… »

Garder le côté humain

Une vingtaine d’enseignes l’ont déjà adopté : « Colis-box est un moyen de développer notre activité. Par exemple, une cliente avait repéré une composition sur Facebook. Nous avons échangé et je suis venue la déposer », assure Sabine Pegase, gérante de la boutique de fleurs L’Ancolie. « C’est bien pratique, commente Jérôme Vaillant, gérant de piscines et spas 62-80 à Abbeville. Cela rend service aux clients et c’est un complément pour nous. Les tailles des casiers sont correctes. Je peux y déposer par exemple des pompes de filtrations, des accessoires, des produits d’entretien… » Pour Guillaume Leulier, la boîte à colis permet de conserver le côté humain : « Nous apportons du service et des conseils aux clients pour pérenniser notre relation avec eux. Cela, les géants de la vente sur Internet ne peuvent pas leur donner… » Si le concept fait ses preuves, les commerçants espèrent bénéficier d’une boîte à colis semblable mais isotherme et réfrigérée.