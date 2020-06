Un plan d’urgence pour sauver le tourisme dans l’Aisne

Le Conseil départemental lance un plan d’urgence et une campagne de communication pour sauver la culture et le tourisme de l’Aisne dès cet été avec la campagne de communication « Retrouvez-vous dans l’Aisne ». L’objectif est de valoriser les richesses du territoire axonais à travers six vidéos promotionnelles. La première vidéo a été tournée avec le chef Damien, qui présente la recette du Croc Maroilles dans le Familistère de Guise, un des lieux emblématiques du département. Chaque vidéo mettra en valeur l’un des territoires axonais, et l’ensemble sera appuyé par la publication d’un hors-série du magazine du Département. Ce plan sera mis en place rapidement : le Département ambitionne de tourner le reste des vidéos en un mois, date du début de la saison estivale. Une carte interactive sera aussi lancée pour répertorier les lieux à visiter ou des producteurs à découvrir.