Tous avec l’Oise !

Le confinement est levé, la reprise économique enclenchée. Et maintenant ? Les aides exceptionnelles de l’État ont évité les faillites des plus petites entreprises durant le confinement. Premier département touché par la crise, l’Oise a subi également des conséquences négatives sur son image. Pour aller plus loin, le Conseil départemental de l’Oise a mis en place un plan d’urgence économique pour soutenir et faire repartir l’économie locale. Mais ce n’est pas aussi simple.

À quelques semaines des vacances d’été, la collectivité souhaite davantage accompagner les entreprises, les commerçants et les producteurs locaux. « Alors que l’image de l’Oise a malheureusement souffert ces dernières semaines, nous avons décidé de lancer un grand mouvement pour promouvoir nos richesses. Après la violence de « l’Oise bashing » que nous avons dû subir, je tiens à ce que nous affichions très clairement notre attachement à notre département par un seul mot d’ordre J’aime l’Oise ! Ces dernières semaines, les habitants de l’Oise ont su rappeler à quel point ils savaient faire preuve de solidarité et d’inventivité dans cette épreuve en lançant de nombreuses belles initiatives. Beaucoup ont également redécouvert la qualité de nos produits locaux, les atouts de notre territoire ainsi que le savoir-faire des femmes et des hommes qui font vivre nos entreprises locales. C’est pour valoriser toutes ces richesses et soutenir une consommation de proximité que nous vous invitons, vous aussi, à afficher votre amour de l’Oise », confie Nadège Lefebvre, présidente du Conseil départemental de l’Oise. L’objectif ? Envisager l’avenir.

Un mouvement collectif

J’aime l’Oise est avant tout un élan de solidarité qui concerne aussi les habitants pour « une prise de conscience collective ». Avec sa campagne d’affichage, le Département invite les Isariens à soutenir les producteurs et commerçants locaux à travers deux axes stratégiques : la consommation de proximité et le tourisme local. « Ce sont les commerces de proximité restés ouverts (boulangerie, dépôt de pain, tabac, etc), les pharmacies, les producteurs locaux et tous ceux qui ont assuré des livraisons de proximité (restaurants, etc) qui ont permis de tenir pendant le confinement. Il est temps de leur dire merci en gardant ces habitudes de consommation », affirme la collectivité.

Au-delà de la reprise économique, c’est tout l’avenir de l’économie locale qui est en jeu. Les habitudes de consommation durant le confinement vont-elle perdurer ? C’est en tout cas ce qu’incite la collectivité car, pour elle, « tous ces nouveaux réflexes peuvent booster considérablement l’économie et la vitalité locale. Non seulement les petits commerçants ou producteurs sont mieux rémunérés mais ça les encourage à agrandir leur production, se diversifier et à créer des emplois. En plus de contribuer à un dynamisme local fort, un lien s’établit naturellement entre artisans, commerçants et consommateurs. »

Le secteur du tourisme a également été durement touché par cette crise sanitaire. Nature, musées, châteaux, promenades, randonnées, activités fluviales… là encore, le Département met en avant les richesses du patrimoine du territoire. Parcourir l’Oise est donc une façon de découvrir ou redécouvrir le territoire qui « propose une multitude d’expériences à vivre et l’élégance d’un décor tout droit inspiré de rois, de princes, d’impératrices et de passionnés qui firent de cette terre leur lieu de villégiature. » C’est aussi une autre façon de soutenir tous professionnels du secteur : le tourisme représente 11 800 emplois et pèse 620 millions d’euros, avec un total de 11,5 millions de visiteurs annuels. « Le tourisme est donc bien un moteur économique puissant pour notre territoire qui a besoin de vous pour repartir ! »

Nadège Lefebvre et les acteurs locaux à la rencontre des producteurs.©Oise