Somme : distribution de masques et de flacons de gel

Cette distribution concerne : les Services d’aide à domicile, les foyers de vie et d’hébergement et les résidences autonomie (Ehpad, IME, SSIAD, etc.), ainsi que les agents du Département. « Depuis le début de la crise sanitaire, la trentaine d’agents volontaires a ainsi assuré le dispatch et la distribution de 712 300 masques chirurgicaux (dont 96 000 provenant du Département), 4 980 flacons de solution hydroalcoolique (dont 2 316 provenant du Département suite au don de la Société Clarins) et 87 bidons de solution hydroalcoolique de cinq litres, précise le Conseil départemental. Le Département a mis à la disposition des chirurgiens dentistes de la Somme 20 000 masques FFP2. Ces livraisons sont renouvelées de manière hebdomadaire pendant toute la crise sanitaire pour assurer la sécurité des personnels et des personnes prises en charge par la collectivité. »