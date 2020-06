Site e-commerce pour le Domaine picard

À l’origine charcuterie artisanale et rurale de Villers-Bocage (Somme), le Domaine picard a su depuis sa création il y a 70 ans se développer pour perdurer, en créant notamment régulièrement de nouvelles recettes. L’entreprise compte 60 salariés et affiche un chiffre d’affaires de 15 millions d’euros. Après avoir augmenté en 2019 sa capacité de production avec une extension de ses bâtiments de 2 500 m², le Domaine picard se lance aujourd’hui sur la toile, via son site e-commerce : boutique.domaine-picard.com. Avec comme objectif de conserver le fort ancrage territorial que l’entreprise a su se forger (ses produits sont vendus dans tous les supermarchés des Hauts-de-France, et plusieurs d’entre eux sont agréés par Saveurs en or et Terroirs Hauts-de-France), mais aussi continuer de se développer hors des frontières régionales, comme elle le fait déjà en Île-de-France, Grand Est, Centre Val de Loire…