Rencontres au Chemin moderne

L’ambition du Chemin moderne est d’accompagner juridiquement les clients en proposant une réflexion sur les enjeux sociétaux que tout à chacun doit anticiper. Le cabinet tourné vers l’innovation depuis sa création, offre une gamme des services qui s’articule autour de quatre pôles : la préservation des actifs au travers de la propriété intellectuelle et du cyber droit, la gouvernance au travers du droit des sociétés et des responsabilités civile et pénale, la préservation des droits fondamentaux et le règlement des conflits. Enfin, le cabinet a amélioré l’ergonomie de ses services dans un souci d’accessibilité et de mesure d’efficacité.