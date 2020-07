Pôle Emploi à Laon : prêts pour la reprise d’activité

Les locaux ont été aménagés pour accueillir les demandeurs d’emploi physiquement, sur rendez-vous dans un premier temps, tout en poursuivant l’accompagnement à distance, méthode privilégiée durant la période de confinement.

Youssef El Grimat s’est déclaré « confiant sur la reprise » : « Nous constatons une réelle dynamique, nous avons enregistré 30% d’offres en plus ces deux dernières semaines. » Trois secteurs sollicitaient à l’heure de la reprise partielle les services de Pôle emploi : l’agriculture, le bâtiment et l’industrie. Les équipes de l’agence sont mobilisées pour anticiper les demandes des entreprises et mettre en place des plans d’action notamment dès début juin, dans le domaine de la restauration. Sur le Laonnois les restaurateurs ont été contactés pour connaître leurs besoins et parallèlement les demandeurs d’emploi ont été formés et préparés à répondre aux opportunités d’embauche dès la reprise d’activité. Pour les responsables de Pôle emploi, l’objectif est aujourd’hui de poursuivre le recours aux méthodes de travail mises en place durant la période de confinement tout en conservant un accueil et un accompagnement physique en agence.