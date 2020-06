Nomination d’Isabelle Matykowski à l’Agence de l’Eau Artois-Picardie

Ingénieure en chef des Ponts, des Eaux et Forêts, Isabelle Matykowski a été nommée Directrice générale adjointe de l’Agence de l’Eau Artois-Picardie. Diplômée de l’École Nationale des Travaux Publics de l’État, elle a bâti la première partie de sa carrière professionnelle sur le terrain dans plusieurs Directions départementales du ministère chargé du développement durable puis elle a rejoint la région dans différents postes : d’abord à la direction régionale de l’Environnement (DIREN) Nord-Pas de Calais où elle met en place l’évaluation environnementale des projets et programmes entre 2006 à 2009, puis à la direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) Nord-Pas de Calais comme adjointe au chef du service Énergie, Climat, Logement, Aménagement des Territoires jusqu’en 2011, date à laquelle elle prend le poste de directrice adjointe du Parc Naturel Régional Scarpe Escaut. En janvier 2014, elle est nommée à la direction Nord-Pas de Calais de Voies Navigables de France et représente d’ailleurs VNF au sein des instances de bassin de l’Agence de l’Eau Artois-Picardie.