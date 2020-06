Nomination chez Veolia Nord Normandie

À 46 ans, Aurélie Lapidus a été nommée directrice régionale Nord Normandie de Veolia, pour l’activité Recyclage & valorisation des déchets, qui compte plus de 2 800 salariés répartis dans les Hauts-de-France et la Normandie (1,7 million de tonnes de déchets valorisées l’an dernier).

Après avoir commencé sa carrière en 1997 comme diplomate dans la filière européenne du ministère des Affaires étrangères et occupé plusieurs fonctions (dont conseillère diplomatique au cabinet de la ministre française de l’Emploi et de la solidarité, conseillère du Premier ministre, secrétaire générale adjointe du Secrétaire général des affaires européennes), Aurélie Lapidus rejoint Veolia en 2017 en qualité de directrice de cabinet du Pdg Antoine Frérot, secrétaire du comité exécutif du groupe et membre du comité de direction. Elle a officiellement pris ses nouvelles fonctions – dans lesquelles elle succède à Stéphane Gorisse qui devient lui directeur QHSE et transformation de l’activité Recyclage et valorisation des déchets de Veolia en France – le 11 mai dernier, elle est également membre du comité exécutif de la zone France Recyclage & valorisation des déchets de Veolia. Le directeur de territoire Normandie Jean-Marc Hérambourg a lui été nommé directeur régional adjoint au côté d’Aurélie Lapidus.