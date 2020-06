Malterre Informatique : des logiciels sur mesure

Créée en février 2016 en micro-entreprise, Malterre Informatique est en Sarl depuis avril 2019. Le parcours de son dirigeant, Nicolas Malterre, a commencé à Amiens, avec une formation de développeur informatique et un poste chez Intra Call Center pendant sept ans et demi où il a déployé des logiciels spécifiques.

Il a ensuite rejoint une entreprise familiale, située à Moreuil, le leader dans la fabrication de textile technique de tissus acrobatiques pour le cirque ou encore des pistes d’escrime, pour des distributeurs mondiaux. Il y est resté sept ans : « J’ai acquis des compétences en gestion d’entreprise. J’ai rejoint le Centre des jeunes dirigeants de la Somme qui m’a aussi beaucoup appris. J’ai utilisé mes compétences pour redigitaliser le système d’information de l’entreprise familiale. Connaissant d’autres entreprises locales, celles-ci m’ont demandé de repenser leurs systèmes. Ayant de plus en plus de demandes, j’ai décidé de monter ma structure et de me lancer dans cette activité de développement informatique. »

Système d’information du client

L’activité principale de la société est la création d’applications de solutions numériques sur mesure. Par exemple, la possibilité pour les dirigeants et les salariés d’entrer le nombre de kilomètres parcourus chaque jour, ce qui permet à la comptabilité d’actualiser quotidiennement les frais de déplacement. Les exploitations forestières ont un logiciel leur permettant de noter le nombre d’arbres abattus, leur espèce, l’endroit etc.

Malterre informatique développe aussi des applications permettant aux entreprises de gérer la fabrication d’un produit du devis à la facture. « Je peux répondre à toutes les demandes. Je vais dans les entreprises pour comprendre ses besoins et ses contraintes, afin de créer du sur mesure, quelque soit le secteur d’activité. Je les accompagne et les aide à prendre en main le logiciel que, bien sûr, je peux faire évoluer à la demande. Mon but est d’aider l’entreprise à optimiser son système pour du gain de temps et plus de productivité. »

Tous secteurs d’activité

Ses clients sont tous des professionnels d’entreprises d’environ 100 salariés. Les plus représentés sont des industriels et les services. Nicolas Malterre offre aussi des solutions aux TPE et TPI. Certains sont situés à Moreuil et dans ses environs. Il y en a dans les autres départements des Hauts-de-France, ainsi que dans d’autres régions. En 2020, s’il a une opportunité qui se présente, il étudiera une éventuelle collaboration. L’objectif du chiffre d’affaires est de 100 000 euros. La qualité sera primordiale, sa principale préoccupation étant la satisfaction des clients.