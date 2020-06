L’Office d’Abbeville prêt à accueillir télé-travailleurs et entreprises

Ouvert depuis le 1er avril 2019, l’espace de co-working L’Office à Abbeville a dû fermer durant deux mois suite à la crise liée à la Covid-19. Depuis, l’espace de co-working a fêté ses un an confiné. La réouverture le 18 mai 2020 était très attendue. C’est avec le sourire aux lèvres que les habitués reprennent le chemin de cet espace de travail partagé, heureux de reprendre leurs activités et de retrouver une vie normale.

À l’heure où les protocoles sanitaires compliquent le retour à une activité normale au sein des entreprises, L’Office avance ses arguments. Situé dans le bâtiment de l’office de tourisme, cet espace de 400 m² a de quoi accueillir l’ensemble de ses usagers. Les quatre bureaux privatifs auparavant prévus pour cinq personnes peuvent dorénavant accueillir trois personnes. L’open space qui est composé de 18 postes est réduit à 14 et les trois salles de réunion sont limitées à la venue de dix personnes. Toutes les précautions sont prises afin d’éviter la propagation du virus : du gel hydroalcoolique est à disposition et les espaces sont aseptisés régulièrement.

Un bilan plutôt positif

Cet espace de travail, à l’initiative de la communauté d’agglomération de la Baie de Somme dans le cadre dispositif Cœur de ville, a pour but de dynamiser le centre-ville et de créer du réseau. Un objectif atteint, selon Jérôme Flégeo, l’un des deux animateurs de L’Office : « L’Office est en plein centre-ville et proche de la gare, les co-workers peuvent se restaurer à la cafétéria ou dans les restaurants alentours ce qui dynamise le centre. En venant travailler à l’espace de co-working, les travailleurs sont plus efficients et grâce au réseau des projets ont déjà vu le jour. »

C’est donc un bilan positif que dresse Jérôme Flégeo, après un an d’existence et malgré la crise du Covid-19. « Il y avait un réel besoin, affirme-t-il. Les espaces de travail partagés les plus proches se trouvaient au Touquet, c’est-à-dire à environ une heure de route. Aujourd’hui nos salles de réunion sont souvent sollicitées, elles représentent la moitié de nos locations, mais nous avons aussi des habitués ». Tout n’est pourtant pas parfait. Il est plus difficile d’attirer de nouveaux co-workers à Abbeville que dans une grande ville… Mais les animateurs Angèle Ethuin et Jérôme Flégeo n’hésitent pas à organiser tous les mois des événements, tels que des conférences pour faire découvrir les lieux. Et le respect d’un protocole sanitaire adapté vient aujourd’hui comme un argument supplémentaire.