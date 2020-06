L’ESS récompensée

Deux associations de la Picardie sont concernées : Les Jardins Familiaux de Chantilly ont reçu 40 000 euros et MultiCités, à Saint-Quentin, 5 000 euros. L’ESS est récompensée par la Fondation Crédit Mutuel Nord Europe. Pour son appel à projets annuel, la Fondation a choisi de soutenir des projets audacieux qui favorisent la mise en place de circuits courts et répondent ainsi aux enjeux sociaux et environnementaux de notre époque. Au total, sept projets ont ainsi été sélectionnés par le conseil d’administration parmi les 77 réceptionnés. L’association Les Jardins Familiaux de Chantilly s’occupe de la gestion et de l’attribution de 240 jardins aux habitants de Chantilly. Elle organise des opérations de sensibilisation à l’environnement à destination des scolaires et des habitants et dispose d’un terrain équipé d’une mare pédagogique, d’un rucher et d’une prairie fleurie. La Fondation soutient l’association dans la mise en place d’un projet pédagogique autour de la culture en aquaponie. Ce procédé consiste à faire de l’élevage piscicole couplé à de de la production de légumes, le tout dans un écosystème autonome qui permet d’éviter le recours aux pesticides.L’association MultiCités, quant à elle, mène de nombreux projets pour renforcer le lien social dans des quartiers sensibles de Saint-Quentin. La Fondation soutient son projet de création d’un atelier de production de mets culinaires (soupe, confitures etc.) à base de fruits et légumes invendus récupérés auprès de producteurs locaux. Ce projet a vocation à favoriser l’insertion professionnelle d’adultes sans emploi.