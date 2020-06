Les Transports Baron, une histoire de famille

C’est une histoire d’entreprise familiale qui fait du bien en ces temps de crise : celle des Transports Baron. Installée dans l’Espace industriel nord (EIN) d’Amiens, l’entreprise a été créée en 1978 par Pascal Baron, le père de David, Maxime et Cédric. Les trois frères l’ont reprise l’année dernière. Et ont rejoint fin 2019 le groupement national de transporteurs Tred Union.

Lorsque Pascal Baron crée son entreprise, à Talmas, à une vingtaine de kilomètres d’Amiens, elle est spécialisée dans le transport en demi-lots et lots complets, avec comme périmètre géographique les Hauts-de-France, la Normandie, la région parisienne, les Pays de la Loire, la Bourgogne et la région Rhône-Alpes.

L’entreprise croît vite, grâce à un gros industriel spécialisé dans l’hygiène de la maison de l’Espace industriel nord, où s’implantent les Transports Baron en 1991, dans un bâtiment de 2 000 m², dédié à la logistique. L’activité qui voit le jour au début des années 1990 connaît un tel essor que deux nouveaux bâtiments de 5 000 m² chacun voient le jour en 1999 et 2005. En 1999, David Baron intègre l’entreprise et prend en charge l’activité logistique, il est rejoint par Cédric Baron en 2005 sur la partie logistique, et deux ans plus tard par Maxime Baron, qui débute en tant que conducteur avant de rejoindre l’exploitation. En 2017, l’entreprise se dote d’une surface de stockage de 33 000 m², portant sa superficie totale à 45 000 m². L’activité est aujourd’hui dédiée à part égale entre le transport et la logistique

Prendre une nouvelle dimension

Depuis que les trois frères ont repris les rênes de l’entreprise, ils se sont répartis les tâches : « Nous sommes passés par tous les corps de métiers de l’entreprise, c’est important de maîtriser son sujet, explique David Baron. Aujourd’hui, je m’occupe plus de l’administratif, Maxime du transport et Cédric de la logistique, et nous prenons les décisions de façon collégiale ».

Soucieux de préserver l’identité des Transports Barons, les trois patrons ont également la volonté de lui donner une nouvelle dimension, en développant notamment l’activité transport à l’échelle nationale. Raison pour laquelle ils ont décidé en octobre 2019 de rejoindre le groupement de transporteurs français Tred Union : « Intégrer le réseau nous permet de partager et mutualiser nos compétences avec d’autres transporteurs, de développer notre activité de transport sur l’ensemble du territoire national, et d’être épaulé lorsque l’on rencontre une difficulté, de répondre à nos clients lorsqu’ils nous sollicitent pour des prestations particulières, et à des appels d’offres plus importants. Et durant le confinement, nous étions quotidiennement tenus au courant des avancées de la situation, des démarches administratives à effectuer, des mesures sanitaires à mettre en place et comment le faire, etc. », énumère David Baron. Les frères ambitionnent avec cette nouvelle dynamique de diversifier leur clientèle.

Les Transports Baron ont réussi malgré la crise sanitaire à maintenir leur activité, leurs clients relevant pour la plupart de la grande distribution (hygiène et alimentaire). « Nous avons quasiment tourné tous les jours, même si nous avons également été impactés par la crise, avec des véhicules à l’arrêt, des stocks qui se sont fortement vidés et une baisse du chiffre d’affaires de l’ordre de 10%. Mais nous avons été moins touchés que certains de nos confrères », observe le dirigeant, qui n’a pas eu besoin d’avoir recours aux mesures du Gouvernement.

Les Transports Baron en chiffres :