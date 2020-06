Le centre-ville reprend des couleurs

Le centre-ville de La Fère a repris des couleurs ces derniers mois, sous l’effet conjugué de plusieurs dispositifs dans lesquels la ville a souhaité s’engager. Deux nouveaux magasins, situés place Paul Doumer et rue de la République, affichent sur leurs vitrines les logos de l’opération « J’ouvremoncommerce.com » menée par la Chambre de commerce et d’industrie de l’Aisne en partenariat avec la municipalité. Un premier espace commercial a bénéficié de cette action lancée en mars 2018, ce qui a permis de rénover les locaux et de favoriser l’installation d’une nouvelle activité. Manil Bentaleb, conseiller Commerce à la CCI de l’Aisne, était présent à La Fère le 5 mars dernier, pour lancer officiellement la deuxième phase de cette opération : « Le maire de La Fère a mis beaucoup de moyens sur le commerce. Nous avons la pression pour continuer le travail d’équipe entrepris en 2018. Nous disposons de très beaux locaux qui vont permettre aux commerçants d’exercer leur activité dans d’excellentes conditions, et nous travaillons déjà avec un réseau de partenaires. L’esprit du concept « J’ouvremoncommerce.com » est d’œuvrer tous ensemble, chacun à sa place et ainsi de « faire grandir nos bébés ». »

Trouver des créneaux porteurs

Le maire de La Fère, Raymond Deneuville, s’est dit satisfait des résultats de la première expérience menée dans le cadre de ce dispositif : « Nous espérons accueillir rapidement des commerçants pour tenir ces commerces. Je suis confiant. Nous devons trouver des créneaux porteurs, des niches et les ramener à La Fère. Par ailleurs, nous sommes encore actuellement dans une bonne période avec des financements de l’État et de la Région, c’est une opportunité qui ne va pas se poursuivre. » La municipalité a par ailleurs embauché en début d’année un manager de centre-ville, Jillian Laval. Ce dernier s’est dit séduit par le concept de « J’ouvremoncommerce.com » mis en place sur la ville de La Fère et qu’il a découvert en prenant ses fonctions en février dernier.

Reportage réalisé avant confinement