Lancement du Fonds Covid Relance Hauts-de-France

Ce fonds d’avances remboursables (avec l’octroi d’un Besoin en fonds de roulement de 5 000 euros minimum) de 24 millions d’euros, destiné aux TPE de moins de dix salariés et aux associations de 19 salariés maximum, a pour objectif de renforcer leur trésorerie pour faire face aux dépenses liées à la crise sanitaire. Il sera amené à évoluer dans le temps en fonction de l’engagement d’autres collectivités territoriales. « (…) Cette aide que nous mettons en place, en partenariat avec l’État et les collectivités, c’est une vision de long terme, avec la volonté d’agir dans la durée, et partout où il le faudra, pour surmonter cette épreuve », a expliqué le président de la Région Xavier Bertrand. Suite à l’épidémie, 60% des entreprises de la région on cessé leur activité, entraînant un recul du chiffre d’affaires de 44% en moyenne. D’où la volonté de la Région et de la Banque des territoires d’apporter « une réponse rapide et efficiente pour permettre aux plus petites entreprises, organismes de l’Économie sociale et solidaire, indépendants et associations, dont les besoins ne sont pas, ou seulement partiellement, couverts par les dispositifs nationaux en place, de relancer leur activité ». Pour bénéficier du Fonds ou pour toute question : 03.59.75.01.00/ entreprises@hautsdefrance.fr