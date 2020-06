L’Aisne soutient le maroilles

Une baisse de 40% des commandes, allant jusqu’à 90% pour certains opérateurs, a été enregistrée durant la crise du Covid-19. La production et la transformation de ce fromage s’effectuent dans la Thiérache française (Aisne et Nord). Pour soutenir cette filière, le Conseil départemental a acheté 4 000 maroilles auprès des sept producteurs, industriels et fermiers, implantés dans l’Aisne. « Les producteurs de fromages, industriels et producteurs fermiers, ne sont pas les seuls concernés car le souci de qualité propre à cette filière permet une meilleure rémunération du lait pour un grand nombre d’éleveurs », indique le Département. Ces fromages seront redistribués aux associations caritatives (Banque alimentaire, Resto du Coeur et Croix-Rouge).