La Région oeuvre pour la transition écologique

Il a ainsi été décidé de soutenir le développement d’un procédé innovant de recyclage de matières plastiques porté par le groupe JKF Plastiques installé dans le Cambrésis à Briastre et qui crée un nouveau site industriel à Caudry (Nord). Ce nouvel équipement va permettre d’augmenter la capacité de traitement actuelle des matières et de transformer des matières plastiques non traitées jusque-là. Une aide qui pour la Région montre sa volonté « de proposer des solutions de valorisation des matières plastiques sur le territoire des Hauts-de-France et de créer ainsi une nouvelle filière régionale de recyclage du plastique ».

Appel à projets

Pour favoriser l’accompagnement des installations photovoltaïques de 250 à 500kWc, la Région lance à compter du 10 juin prochain un appel à projets de ce type d’installations auprès des secteurs tertiaires et industriels, des parcs d’activités ou commerciaux. L’idée étant de faire émerger des projets exemplaires d’installations photovoltaïques en autoconsommation et de soutenir les entreprises se lançant dans cette démarche. « Le développement de la filière photovoltaïque possède un potentiel fort en termes de développement économique, de création d’emplois locaux et garantit un approvisionnement en énergie sûr et durable », indique dans la Région dans un communiqué. Enfin, au titre du Fonds régional pour l’amplification de la troisième révolution industrielle (Fratri, qui définit la politique régionale d’accompagnement des projets axés sur le développement des énergies renouvelables, des bâtiments performants et/ ou producteurs d’énergie), 14 projets répartis dans les cinq départements vont être financés par la Région cette année. Des projets qui concernent notamment le financement d’installations photovoltaïques (sur des bâtiments communaux, des entreprises, dans une exploitation agricoles ou d’élevage), le développement de la production et la valorisation du chanvre dans les Hauts-de-France, en soutenant le projet porté par Noriap, qui fédère plus de 5 000 agriculteurs et le soutien au lancement de la plate-forme Bois HDF, pour accompagner les entreprises dans l’optimisation de la mise en place d’une démarche Qualité pour les bois d’essences régionales et la promotion d’une marque régionale de produits pour le BTP.