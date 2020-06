La MSA Picardie proches des seniors

La MSA Picardie participe à l’opération nationale « MSA Solidaire nos valeurs en action ». Lancée pendant la crise du Covid-19, cette opération, basée sur le volontariat, accompagne et soutient les populations les plus sensibles : personnes âgées, seules, à la santé fragile, en situation de handicap ou rencontrant des difficultés financières. En Picardie, plus de 1 […]

La MSA Picardie participe à l’opération nationale « MSA Solidaire nos valeurs en action ». Lancée pendant la crise du Covid-19, cette opération, basée sur le volontariat, accompagne et soutient les populations les plus sensibles : personnes âgées, seules, à la santé fragile, en situation de handicap ou rencontrant des difficultés financières. En Picardie, plus de 1 000 personnes ont été accompagnées par les équipes de la MSA (salariés et délégués) depuis le début de l’épidémie (chiffre au 11 mai). Afin de rassurer, rompre l’isolement et réaliser un point sur les conditions de confinement, des collaborateurs de la MSA de Picardie se sont portés volontaires pour appeler plus de 400 personnes âgées qui bénéficient d’une solution de téléassistance Présence verte. Au total près de 300 bénéficiaires Avenir Rural ont été appelés. Plus de 300 seniors de plus de 80 ans résidant seuls dans des communes de moins de 500 habitants ont également été contactés. Enfin, des délégués de la MSA de Picardie ont fait preuve de solidarité en fabriquant et en livrant individuellement des masques, en achetant du matériel de protection (masques, sur-blouses, gel hydro-alcoolique) mis à disposition notamment du personnel soignant d’une résidence senior Marpa (à Matigny), ou distribué à des aides ménagères (gel hydroalcoolique).