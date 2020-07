La Médecine du travail mobilisée pendant la crise sanitaire

Que ce soit pour une entreprise ou un salarié, la Médecine du travail est connue par tous pour sa visite médicale annuelle. Une image que les administrateurs et les collaborateurs veulent changer. Car derrière ce logo se cache une entreprise aux multiples services. Le Covid-19 a été sans doute un déclencheur dans la découverte de ces services que proposent la Médecine du travail, et qui ne datent pas d’hier. « Depuis 1945, notre structure et nos services se sont adaptés aux évolutions du travail et de l’entreprise », indique Hervé Dubois, le directeur de la structure de l’Aisne dont le siège social est situé à Saint-Quentin et qui compte 4 500 adhérents – dont 85% de TPE et PME de moins de 20 salariés, employant environ 55 000 salariés.

Soutien au secteur du CHR

Parmi les services proposés aux adhérents, l’accompagnement dans la démarche de prévention des risques professionnels. « Nous adaptons nos interventions en fonction des besoins et des situations rencontrées », précise Hervé Dubois. Il peut s’agir d’informer les salariés/ encadrement sur un risque, de diagnostiquer les risques, de proposer des conseils de prévention à un poste de travail, de former des personnes relais en entreprise sur la prévention d’un risque spécifique…

Pendant le confinement, « les services n’ont pas fermé. Les collaborateurs étaient mobilisés pour répondre aux attentes des adhérents par téléphone ou par visioconférence », rappelle Hervé Dubois. Depuis la mi-mars, plus de 1 400 appels téléphoniques ont été traités provenant, à part égale, d’entrepreneurs et de salariés. L’action ne s’arrête pas là. Une boîte de masques chirurgicaux, accompagnée d’une fiche explicative sur les gestes barrières, ont été distribués aux quelques 270 adhérents du secteur CHR (Café, hôtels et restaurants) et traiteurs frappés durement par la crise sanitaire. De plus, les collaborateurs accompagnent les entreprises dans la mise à jour du document unique, lequel doit intégrer les notions de gestes barrières face au Covid-19. Nouveau site Web, plan de communication, relation avec les médias, « nous voulons valoriser ce que nous faisons, informer sur nos services et démontrer que nous sommes un vrai partenaire pour les entreprises et les salariés », conclut Hervé Dubois. La présence sur les réseaux sociaux est une nouvelle étape.